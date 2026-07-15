Cijelo selo ostalo bez struje: U Hrvatskoj sabotirali koncert Miroslava Ilića

Autor:ATV redakcija
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Koncert Miloslava Ilića u Hrvatskoj je prekinut nakon što je nestalo struje u cijelom selu u kom je nastupao. Mještani su uvjereni da se radi o sabotaži.
Naime, proteklog vikenda u Svibovcu Podravskom, u okviru proslave Dana Svetog Benedikta, organizovan je koncert pjevača Miroslava Ilića, ali je nakon svega sat vremena došlo do nestanka struje i prekida koncerta.
Mještani su bili uvjereni da je neko namjerno isključio struju u cijelom selu kada je nastupao Miroslav Ilić, a sada se oglasila i policija.
Ispostavilo se da su sumnje da nije riječ o običnom kvaru bile tačne.
Policija je potvrdila da je nepoznata osoba oštetila dalekovod, zbog čega se među mještanima pojavila sumnja da je neko namjerno pokušao da prekine nastup srpskog pjevača u okolini Varaždina, piše Net.hr.
Iz Policijske uprave Varaždinske potvrdili su da je počinilac oštetio metalni ormarić na stubu dalekovoda i podizanjem ručke uzemljio električni vod pod naponom, što je izazvalo prekid snabdjevanja električnom energijom u djelu naselja.
Policija i dalje traga za počiniocem, a za oštećenje javne infrastrukture predviđena je kazna zatvora do pet godina.
– Nepoznati počinilac oštetio je metalni ormarić na stubu dalekovoda i podizanjem ručke uzemljio električni vod pod naponom. Usljed toga došlo je do prekida snabdjevanja električnom energijom u dijelu naselja Vinic – rekla je portparolka Policijske uprave Varaždin Petra Bosilj.
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