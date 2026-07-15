Meksikanac (21) nestao kod Budve

Autor:ATV redakcija
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Dijego Alonso Flores (21) turista iz Meksika nestao je 13. jula u blizini plaže Ploče, na Krimovici kod Budve.
Njegovi prijatelji, koji su se obratili redakciji, Vijesti kazali su da je posljednji put viđen između 19 i 20 časova toga dana, nakon čega je krenuo da šeta plažom. Od tada mu se gubi svaki trag, prenosi Tanjug.
Iz policije Vijestima je rečeno da im je prijavljen nestanak i da je o tome upoznato tužilaštvo.
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