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Meksikanac (21) nestao kod Budve

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 10:02

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: ATV

Dijego Alonso Flores (21) turista iz Meksika nestao je 13. jula u blizini plaže Ploče, na Krimovici kod Budve.

Njegovi prijatelji, koji su se obratili redakciji, Vijesti kazali su da je posljednji put viđen između 19 i 20 časova toga dana, nakon čega je krenuo da šeta plažom. Od tada mu se gubi svaki trag, prenosi Tanjug.

Iz policije Vijestima je rečeno da im je prijavljen nestanak i da je o tome upoznato tužilaštvo.

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Tagovi :

Turista

Meksiko

Crna Gora

Budva

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