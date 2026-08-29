Žena iz BiH optužila muža za silovanje, sad joj prijeti zatvor

Na Pokrajinskom sudu u Gracu, 29-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine pokušala je da povuče optužbu za silovanje protiv svog supruga, tvrdeći da je incident pogrešno doživjela, ali je sud ipak donio osuđujuću presudu.

Uprkos njenom pokušaju da zaštiti supruga, on je osuđen na uslovnu kaznu, dok njoj sad prijeti optužnica za lažni iskaz.

Optužena 29-godišnja žena iz BiH izjavila je pred sudijom da je cijelu situaciju „pogrešno protumačila i preuveličala“ jer je u tom trenutku bila pod emotivnim stresom.

Sudsko vijeće nije prihvatilo njeno povlačenje optužbe. Tužilaštvo je predočilo ranije materijalne dokaze i njene prve, detaljne izjave date policiji odmah nakon incidenta, koje su ocijenjene kao vjerodostojne.

Muž proglašen krivim

Muž je proglašen krivim za silovanje i osuđen je na uslovnu zatvorsku kaznu (sud je uzeo u obzir određene olakšavajuće okolnosti).

Zbog otvorenog priznanja na sudu da je „izmislila ili preuveličala“ napad, te njenog pokajanja kako bi zaštitila muža, državni tužilac je automatski pokrenuo postupak protiv nje zbog davanja lažnog iskaza, za šta joj sada prijeti optužnica i moguća zatvorska kazna, prenosi Nezavisne.