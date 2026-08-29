Logo

Broj žrtava u Nepalu povećan na 675

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 18:28

Komentari:

0
На фотографији коју је објавила кинеска новинска агенција Синхуа, снимак из дрона приказује поплављено подручје у Нувакоту у Непалу, у четвртак, 27. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/Sulav Shrestha/Xinhua via AP

Nepalska nacionalna agencija za smanjenje rizika od katastrofa saopštila je da je do sada izvučeno 675 tijela iz područja pogođenih klizištima i poplavama, dok se 2.498 ljudi vodi kao nestalo.

Prema podacima Nepalskog odjeljenja za turizam, kontakt je izgubljen sa ukupno 753 turista, uključujući 589 stranih državljana.

Okružna administrativna kancelarija Katmandua pozvala je razna udruženja, institucije, preduzeća i pojedince da doniraju humanitarnu pomoć da bi pomogli žrtvama u okruzima Rasuva, Nuvakot i Dading, prenijela je agencija Sinhua, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nepal

Bujica u Nepalu

Katastrofa u Nepalu

poginuli

Komentari (0)

Više iz rubrike

Предсједник Русије Владимир Путин и предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко након састанка.,

Svijet

Putin: Moskva i Minsk jačaju saveznu državu

5 h

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.

Svijet

Peskov: Nema osnova za poboljšanje odnosa sa Briselom

6 h

0
Таблете

Svijet

Dramatično upozorenje: ''Tramp tableta'' izaziva smrt, ne uzimajte je

7 h

0
Сликовит поглед на хидроелектрану окружену бујним зеленилом и планинама, под облачним небом.

Svijet

Hidroelektrana u Mađarskoj zatvorena zbog niskog vodostaja rijeke Tise

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

45

Hladnokrvno ga upucao u glavu: Ubica nosio hirurške rukavice

21

33

Mjesečni horoskop za septembar 2026: Bivši se vraćaju, novac iznenađuje

21

18

Golubović: Vrijeme nije umanjilo značaj riječi Petra Kočića

21

00

Izložba Petar Kočić sa nama: Tribut velikanu kroz objektiv Nebojše Kostreševića

20

53

Fatalni izgled: Smrtonosno lijep

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima