Broj žrtava u Nepalu povećan na 675

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Nepalska nacionalna agencija za smanjenje rizika od katastrofa saopštila je da je do sada izvučeno 675 tijela iz područja pogođenih klizištima i poplavama, dok se 2.498 ljudi vodi kao nestalo.

Prema podacima Nepalskog odjeljenja za turizam, kontakt je izgubljen sa ukupno 753 turista, uključujući 589 stranih državljana. Okružna administrativna kancelarija Katmandua pozvala je razna udruženja, institucije, preduzeća i pojedince da doniraju humanitarnu pomoć da bi pomogli žrtvama u okruzima Rasuva, Nuvakot i Dading, prenijela je agencija Sinhua, prenosi Srna.

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