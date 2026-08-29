Zamirisao čobanac u srcu Broda: Više od 100 ekipa na jubilarnom Gastro festu

Čobanac je zamirisao u srcu Broda. Više od 100 ekipa u Gradskom parku pripremalo je ovo tradicionalno jelo svako po svom receptu i na svoj način. Najbolji je, pričaju majstori, čobanac koji se polako krčka, uz vatru, kotlić i dobro društvo.

„Svako ima neku svoju tajnu. Kad uzmemo prvo mjesto, onda ćemo reći koja je to tajna“, poručio je takmičar iz Doboja Boro Marić.

„Mi kuvamo čorbu od malih nogu. Hodamo po šumi, planinari smo, beremo i skupljamo gljive, tako da smo veoma iskusni u pripremanju svih jela“, rekao je takmičar iz Broda Siniša Čivčić.

Dok miriše čobanac, mame i domaći proizvodi. Pazarom su zadovoljni i pčelari.

„Ovakve manifestacije znače mnogo jer sugrađani ovdje mogu da kupe pravi domaći med direktno od pčelara“, rekao je pčelar iz Broda Boro Jelić.

Upravo bogata ponuda, ali i dobra atmosfera, na „Gastro festu“ iz godine u godinu okupljaju sve više ljudi. Manifestacija je izrasla u svojevrsni festival hrane, pića i narodnih rukotvorina.

„Prije svega, cilj je druženje, okupljanje ljudi na jednom mjestu, očuvanje tradicije, običaja i kulinarskih umijeća našeg kraja“, istakla je v. d. direktora Turističke organizacije opštine Brod Jelena Petrović.

„Mogu sa ponosom da kažem da smo uspjeli da napravimo prepoznatljivu manifestaciju koja na pravi način reflektuje duh našeg naroda ovdje“, dodao je načelnik opštine Brod Milan Zečević.

Važno je da promovišemo domaće proizvode, poruka je i zvaničnika Srpske, koji su se i sami uvjerili u bogatu ponudu.

„Domaći proizvodi, domaći recepti i jela koja su ovdje proizvedena — svaka čast svim ljudima koji su se okupili i žele da pokažu šta sve možemo da postignemo“, rekla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

„Ovdje je mnogo ljudi koje poznajem, mojih lovaca, ribolovaca i komšija. Imamo tu posebnu vezu kroz druženja, a mogu reći i da je Brod u velikoj ekspanziji“, naveo je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Tome su doprinijela i konkretna ulaganja. Minić kaže da je Vlada Srpske samo u ovoj godini u Brod uložila oko šest i po miliona maraka. Sredstva su usmjerena u gradski trg, kolektorsku mrežu, rekonstrukciju vrtića i putnu infrastrukturu, a Brod će uskoro imati i prvu funkcionalnu bezcarinsku zonu u Republici Srpskoj.