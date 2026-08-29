Nevrijeme poharalo Prnjavor, odnesen dio krova škole

Jak vjetar praćen ledom oštetio je dio krova Osnovne škole "Meša Selimović" u Naseobini Lišnja kod Prnjavora, a područje grada trenutno je bez električne energije.

Dio ulice na ulazu u grad je potopljen, u gradskom parku "Ljubav, vjera, nada" nevrijeme je oborilo i polomilo više stabala, prenosi "Srna".

U drugom dijelu grada vjetar je oborio drvo koje je oštetilo dva parkirana vozila.

Društvo Niševići se sa troje djece vratili u Srpsku iz Austrije: Opet bi isto

Snažno nevrijeme pogodilo je danas područje Prnjavora, Prijedora i Kozarske Dubice.

U Knežici kod Kozarske Dubice padao je led veličine jajeta.