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Nevrijeme poharalo Prnjavor, odnesen dio krova škole

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 14:34

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Невријеме у Прњавору
Foto: Srna

Jak vjetar praćen ledom oštetio je dio krova Osnovne škole "Meša Selimović" u Naseobini Lišnja kod Prnjavora, a područje grada trenutno je bez električne energije.

Dio ulice na ulazu u grad je potopljen, u gradskom parku "Ljubav, vjera, nada" nevrijeme je oborilo i polomilo više stabala, prenosi "Srna".

U drugom dijelu grada vjetar je oborio drvo koje je oštetilo dva parkirana vozila.

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Snažno nevrijeme pogodilo je danas područje Prnjavora, Prijedora i Kozarske Dubice.

U Knežici kod Kozarske Dubice padao je led veličine jajeta.

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nevrijeme

Prnjavor

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