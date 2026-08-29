Nevrijeme poharalo Prnjavor, odnesen dio krova škole

Autor:ATV redakcija
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Jak vjetar praćen ledom oštetio je dio krova Osnovne škole "Meša Selimović" u Naseobini Lišnja kod Prnjavora, a područje grada trenutno je bez električne energije.
Dio ulice na ulazu u grad je potopljen, u gradskom parku "Ljubav, vjera, nada" nevrijeme je oborilo i polomilo više stabala, prenosi "Srna".
U drugom dijelu grada vjetar je oborio drvo koje je oštetilo dva parkirana vozila.
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Snažno nevrijeme pogodilo je danas područje Prnjavora, Prijedora i Kozarske Dubice.
U Knežici kod Kozarske Dubice padao je led veličine jajeta.
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