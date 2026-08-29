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Nevrijeme sa krupnim ledom pričinilo štetu na području Knežice

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 15:25

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Град који се топи на зеленој трави, обасјан сунчевом свјетлошћу.
Foto: Dmitriй Zuev/Pexels

Olujno nevrijeme praćeno krupnim ledom zahvatio je danas poslijepodne Knežicu kod Kozarske Dubice i pričinilo štetu na poljoprivrednim usjevima i pojedinim stambenim objektima.

Načelnik opštine Kozarska Dubica Igor Savković izrazio je žaljenje zbog posljedica nevremena i štete koju su pretrpjeli građani.

"Briga o našim građanima i pomoć u situacijama poput ove mora biti na prvom mjestu. Opštinska uprava je tu da bude servis građanima i da zajedno sa njima učinimo sve što je moguće kako bismo što prije sagledali situaciju, sanirali posljedice i pomogli da se ove tegobe prevaziđu", izjavio je Savković.

On je najavio da će dvije opštinske komisije za procjenu štete, od ponedjeljka, 31. avgusta, izaći na teren kako bi sagledale stanje na području zahvaćenom nevremenom, evidentirale pričinjenu štetu i utvrdile njene razmjere.

Jedna komisija biće zadužena za procjenu štete na poljoprivrednim usjevima, dok će druga evidentirati štetu na stambenim objektima.

Savković je pozvao sugrađane koji su pretrpjeli materijalnu štetu da je prijave i omoguće njeno evidentiranje, kako bi nadležni opštinski organi imali potpunu sliku o posljedicama nevremena i mogli preduzeti dalje korake radi pomoći ugroženim domaćinstvima.

Stanovnici koji su pretrpjeli štetu na poljoprivrednim usjevima treba da se do petka, 4. septembra, prijave Odjeljenju za poljoprivredu Opštinske uprave Kozarska Dubica, dok štetu na stambenim objektima treba prijaviti Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove.

Iz Opštinske uprave apeluju na građane da se prijave štete izvrše u predviđenom roku kako bi šteta mogla biti pravovremeno evidentirana i kako bi se, nakon sagledavanja stanja na terenu, mogle preduzeti odgovarajuće mjere pomoći, piše Srna.

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Tagovi :

Kozarska Dubica

nevrijeme

led

Nevrijeme u Srpskoj

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