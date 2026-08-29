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Uprkos zabrani insepkcije Dom penzionera u Tuzli i dalje radi

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 14:26

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Упркос забрани инсепкције Дом пензионера у Тузли и даље ради
Foto: Anadolija

Dom penzionera u Tuzli nastavio je pružati usluge korisnicima uprkos rješenju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove kojim mu je privremeno zabranjeno obavljanje djelatnosti iz oblasti socijalne zaštite.

U ustanovi se trenutno nalazi blizu 100 korisnika, dok nadležni pokušavaju pronaći rješenje za njihov smještaj i budući status doma.

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Situacija u Domu penzionera dodatno se zakomplikovala nakon što je inspekcija utvrdila da ustanova ne ispunjava sve propisane uslove za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite i izrekla joj privremenu zabranu rada.

Prema nezvaničnim informacijama Kliksa, rješenje je Domu dostavljeno prije nekoliko dana i mora se izvršavati bez odlaganja. Uprkos tome, ustanova i dalje pruža usluge korisnicima koji su ostali smješteni u domu.

Riječ je o približno 100 osoba o kojima i dalje brinu zaposlenici ustanove.

Dio korisnika je u međuvremenu napustio Dom penzionera. Oko 60 osoba, kojima je ranije dostavljeno obavještenje o napuštanju ustanove, uz pomoć članova porodice i srodnika uglavnom je smješteno u privatne domove za stare osobe.

Broj korisnika time je značajno smanjen u odnosu na period prije velikog požara. Prije tragedije u Domu penzionera boravilo je gotovo 190 osoba, dok je u požaru život izgubilo 17 korisnika.

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Ustanova se sada nalazi u složenoj situaciji – na snazi je inspekcijska zabrana obavljanja djelatnosti, dio korisnika je izmješten, a za približno 100 osoba koje su ostale potrebno je pronaći odgovarajuće rješenje.

Poseban problem predstavlja činjenica da je među njima veliki broj starih i teško pokretnih osoba kojima je potrebna kontinuirana njega te zdravstvena i socijalna podrška.

Prema dostupnim informacijama, uprava Doma penzionera namjerava putem nadležnih gradskih organa tražiti njihovo uključivanje u rješavanje problema.

Gradskom vijeću Tuzle već je upućena inicijativa za izmjenu pravilnika o radu Doma penzionera. Izmjene tog akta mogle bi predstavljati jedan od koraka prema usklađivanju rada ustanove s propisima.

Za ponedjeljak je zakazan i vanredni Kolegij Gradskog vijeća Tuzle, na kojem bi trebalo biti razmatrano koje će korake nadležni poduzeti.

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Očekuje se da će jedna od glavnih tema biti budući status Doma penzionera, ali i situacija u kojoj ustanova nastavlja pružati usluge uprkos izrečenoj privremenoj zabrani.

(Crna-Hronika)

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Tuzla

Dom penzionera Tuzla

Penzioneri

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