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Hidroelektrana u Mađarskoj zatvorena zbog niskog vodostaja rijeke Tise

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29.08.2026 13:18

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Сликовит поглед на хидроелектрану окружену бујним зеленилом и планинама, под облачним небом.
Foto: Quang Nguyen Vinh/Pexels

Hidroelektrana "Tisalek" u Mađarskoj zatvorena je zbog niskog vodostaja rijeke Tise, izjavio je poslanik Peter Lajoš Šakač.

Šakač je rekao da je primarni zadatak hidroelektrane regulisanje protoka vode, a da je proizvodnja električne energije njena sekundarna funkcija, prenosi mađarski "Indeks".

Šakač je dodao da je dalje snabdijevanje električnom energijom okolne regije obezbijeđeno i da nuklearna elektrana "Pakš" radi punim kapacitetom.

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Stručnjaci neprestano rade na upravljanju raspoloživim vodnim resursima i prilagođavanju trenutnoj situaciji.

Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je u srijedu da je atomska centrala "Pakš" ponovo dostigla maksimalni kapacitet i da funkcionišu sva četiri njena reaktora i svih osam turbina.

(Srna)

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Tagovi :

Mađarska

Hidroelektrana

nizak vodostaj

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