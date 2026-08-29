Hidroelektrana u Mađarskoj zatvorena zbog niskog vodostaja rijeke Tise

Hidroelektrana "Tisalek" u Mađarskoj zatvorena je zbog niskog vodostaja rijeke Tise, izjavio je poslanik Peter Lajoš Šakač.

Šakač je rekao da je primarni zadatak hidroelektrane regulisanje protoka vode, a da je proizvodnja električne energije njena sekundarna funkcija, prenosi mađarski "Indeks".

Šakač je dodao da je dalje snabdijevanje električnom energijom okolne regije obezbijeđeno i da nuklearna elektrana "Pakš" radi punim kapacitetom.

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Stručnjaci neprestano rade na upravljanju raspoloživim vodnim resursima i prilagođavanju trenutnoj situaciji.

Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je u srijedu da je atomska centrala "Pakš" ponovo dostigla maksimalni kapacitet i da funkcionišu sva četiri njena reaktora i svih osam turbina.

(Srna)