Hidroelektrana u Mađarskoj zatvorena zbog niskog vodostaja rijeke Tise

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Hidroelektrana "Tisalek" u Mađarskoj zatvorena je zbog niskog vodostaja rijeke Tise, izjavio je poslanik Peter Lajoš Šakač.
Šakač je rekao da je primarni zadatak hidroelektrane regulisanje protoka vode, a da je proizvodnja električne energije njena sekundarna funkcija, prenosi mađarski "Indeks".
Šakač je dodao da je dalje snabdijevanje električnom energijom okolne regije obezbijeđeno i da nuklearna elektrana "Pakš" radi punim kapacitetom.
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Stručnjaci neprestano rade na upravljanju raspoloživim vodnim resursima i prilagođavanju trenutnoj situaciji.
Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je u srijedu da je atomska centrala "Pakš" ponovo dostigla maksimalni kapacitet i da funkcionišu sva četiri njena reaktora i svih osam turbina.
(Srna)
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