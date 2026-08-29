Dodik čestitao Sari Ćirković bronzanu medalju: 'Ponosni smo na njene uspjehe'

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik čestitao je Sari Ćirković osvojenu bronzanu medalju u boksu na Mediteranskim igrama, ističući da je pokazala da pripada samom vrhu evropskog i svjetskog boksa.
- Sara je još jednom pokazala veliki talenat, borbenost i snagu i potvrdila da pripada samom vrhu evropskog i svjetskog boksa. Ponosni smo na njene uspjehe i uvjeren sam da su pred njom nove pobjede i medalje - naveo je Dodik na Iksu.
Čestitam našoj Sari Ćirković na osvojenoj bronzanoj medalji u boksu na Mediteranskim igrama.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 29, 2026
Sara je još jednom pokazala veliki talenat, borbenost i snagu i potvrdila da pripada samom vrhu evropskog i svjetskog boksa.
Ponosni smo na njene uspjehe i uvjeren sam da su pred njom nove… pic.twitter.com/vgfzpu6iws
Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković osvojila je bronzanu medalju na Mediteranskim igrama u italijanskom gradu Tarantu.
Ćirkovićeva je u polufinalu izgubila od domaće takmičarke Sirine Šarabi odlukom sudija 3:2.
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