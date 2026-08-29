Dodik čestitao Sari Ćirković bronzanu medalju: 'Ponosni smo na njene uspjehe'

Predsjednik Milorad Dodik čestitao je Sari Ćirković osvojenu bronzanu medalju u boksu na Mediteranskim igrama, ističući da je pokazala da pripada samom vrhu evropskog i svjetskog boksa.

- Sara je još jednom pokazala veliki talenat, borbenost i snagu i potvrdila da pripada samom vrhu evropskog i svjetskog boksa. Ponosni smo na njene uspjehe i uvjeren sam da su pred njom nove pobjede i medalje - naveo je Dodik na Iksu.

Čestitam našoj Sari Ćirković na osvojenoj bronzanoj medalji u boksu na Mediteranskim igrama.



Sara je još jednom pokazala veliki talenat, borbenost i snagu i potvrdila da pripada samom vrhu evropskog i svjetskog boksa.



Ponosni smo na njene uspjehe i uvjeren sam da su pred njom nove… pic.twitter.com/vgfzpu6iws — Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 29, 2026

Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković osvojila je bronzanu medalju na Mediteranskim igrama u italijanskom gradu Tarantu.

Ćirkovićeva je u polufinalu izgubila od domaće takmičarke Sirine Šarabi odlukom sudija 3:2.