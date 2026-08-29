Zapaljena dva auta u Doboju

Autor:Stevan Lulić
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Dobojska policija traga za osobom koja je podmetnula požar na vozilu reno, usljed kojeg je izgorio još jedan automobil. Djelo se tretira kao "Izazivanje opšte opasnosti".
"Naime, Policijskoj stanici Doboj 1 je sinoć, 29.08.2026. godine, oko 01,20 časova, prijavljeno da je došlo do požara na putničkom vozilu marke „Renault“, usljed kojeg su nastala oštećenja i na drugom putničkom vozilu parkiranom u neposrednoj blizini, pri čemu je na oba vozila pričinjena materijalna šteta", kažu u Policijskoj upravi Doboj.
Požar je lokalizovan od strane pripadnika Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Doboj.
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Uviđaj su danas izvršili policijski službenici Policijske uprave Doboj zajedno sa inspektorom za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara Policijske uprave Doboj.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj koji se izjasnio da navedeno ima obilježje krivičnog djela "Izazivanje opšte opasnosti"“.
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