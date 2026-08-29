Zapaljena dva auta u Doboju

Dobojska policija traga za osobom koja je podmetnula požar na vozilu reno, usljed kojeg je izgorio još jedan automobil. Djelo se tretira kao "Izazivanje opšte opasnosti".

"Naime, Policijskoj stanici Doboj 1 je sinoć, 29.08.2026. godine, oko 01,20 časova, prijavljeno da je došlo do požara na putničkom vozilu marke „Renault“, usljed kojeg su nastala oštećenja i na drugom putničkom vozilu parkiranom u neposrednoj blizini, pri čemu je na oba vozila pričinjena materijalna šteta", kažu u Policijskoj upravi Doboj.

Požar je lokalizovan od strane pripadnika Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Doboj.

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Uviđaj su danas izvršili policijski službenici Policijske uprave Doboj zajedno sa inspektorom za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara Policijske uprave Doboj.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj koji se izjasnio da navedeno ima obilježje krivičnog djela "Izazivanje opšte opasnosti"“.