Kod Mostara pronađena plantaža kanabisa: Uhapšene dvije osobe

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: pexels/Kindel Media

Plantaža sa 117 stabljika kanabisa pronađena je na području Grabovice kod Mostara, a dva lica su uhapšena, saopšteno je iz Federalne uprave policije /FUP/.

Plantaža je otkrivena na lokalitetu Vidove, gdje su zatečena lica čiji su inicijali E.B. /52/ i S.O. /39/. Republika Srpska Radnicima ŽRS isplaćene bruto plate za jul Ove aktivnosti sprovedene su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, a rezultat su planskog operativnog rada policijskih službenika FUP-a usmjerenog na otkrivanje i dokumentovanje krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga. (Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.