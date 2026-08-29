Kod Mostara pronađena plantaža kanabisa: Uhapšene dvije osobe

Autor:ATV redakcija
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Plantaža sa 117 stabljika kanabisa pronađena je na području Grabovice kod Mostara, a dva lica su uhapšena, saopšteno je iz Federalne uprave policije /FUP/.
Plantaža je otkrivena na lokalitetu Vidove, gdje su zatečena lica čiji su inicijali E.B. /52/ i S.O. /39/.
Republika Srpska
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Ove aktivnosti sprovedene su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, a rezultat su planskog operativnog rada policijskih službenika FUP-a usmjerenog na otkrivanje i dokumentovanje krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga.
(Srna)
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