Logo

Kod Mostara pronađena plantaža kanabisa: Uhapšene dvije osobe

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 14:17

Komentari:

0
Канабис је биљка из рода Cannabis која садржи различита хемијска једињења, од којих је најпознатије психоактивно једињење тетрахидроканабинол (THC).
Foto: pexels/Kindel Media

Plantaža sa 117 stabljika kanabisa pronađena je na području Grabovice kod Mostara, a dva lica su uhapšena, saopšteno je iz Federalne uprave policije /FUP/.

Plantaža je otkrivena na lokalitetu Vidove, gdje su zatečena lica čiji su inicijali E.B. /52/ i S.O. /39/.

Жељезнице Републике Српске

Republika Srpska

Radnicima ŽRS isplaćene bruto plate za jul

Ove aktivnosti sprovedene su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, a rezultat su planskog operativnog rada policijskih službenika FUP-a usmjerenog na otkrivanje i dokumentovanje krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mostar

FUP

Kanabis

hapšenje

Komentari (0)

Pročitajte više

Више од 100 ракета испаљено на подручју пет мјеста у Српској

Društvo

Više od 100 raketa ispaljeno na području pet mjesta u Srpskoj

1 h

0
Невријеме на ауто-путу

Društvo

Led zaustavio saobraćaj na ulazu na auto-put ''9. januar''

1 h

0
Пожар у Кључу код Гацка

Gradovi i opštine

Veliki požar kod Gacka, sve raspoložive snage na terenu

1 h

0
Хеликоптер Управе за ваздухопловство МУП-а Српске стигао на Требевић да помогне у гашењу пожара.

Gradovi i opštine

Helikopter MUP-a Srpske učestvovaće u gašenju požara na Trebeviću

1 h

0

Više iz rubrike

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Hronika

Za uhapšene u akciji ''Ketering'' predložen pritvor

3 h

0
Скупоцјени мерцедес у потпуности изгорио у Вогошћи.

Hronika

Skupocjeni mercedes u potpunosti izgorio, drugi automobil oštećen

4 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Haos u Bijeljini: Drogirao se usred kontrole pa napao i povrijedio policajca

5 h

0
ротација ротације трептачи полиција возило

Hronika

Policija objavila detalje tragedije u Srpskoj: Poginuo vozač, među povrijeđenima djeca

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

25

Nevrijeme sa krupnim ledom pričinilo štetu na području Knežice

15

21

Viber uveo velike promjene: Evo šta je sve novo u aplikaciji

15

08

Cvijanović: Siti smo lažne sarajevske pravde i jednako lažnih moralnih lekcija

14

55

Kako ublažiti glavobolju bez tablete?

14

48

Pokušali da mu ukradu pare i telefon: Pretukli ga kad je počeo da pruža otpor

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima