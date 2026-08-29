Led zaustavio saobraćaj na ulazu na auto-put ''9. januar''

Područje Prnjavora zahvatilo je veliko nevrijeme, a zbog grada koji je padao vozači su morali da zaustave vozila kod naplatnih kućica na ulaz na auto-put "9. januar".

Na dijelu kolovoza zadržao se led.

S obzirom na to da nije bilo uslova za vožnju, vozači su zaustavili automobile kod naplatnih kućica, piše "Srna".

Nevrijeme je zahvatilo i područja Prijedora i Kozarske Dubice, o čemu više možete pročitati klikom OVDJE i OVDJE.

U Banjaluci je duvao jači vjetar, a iznad grada su se bili nadvili tamni oblaci. Opširnije na linku u nastavku.