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Led zaustavio saobraćaj na ulazu na auto-put ''9. januar''

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 13:44

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Невријеме на ауто-путу
Foto: Viber

Područje Prnjavora zahvatilo je veliko nevrijeme, a zbog grada koji je padao vozači su morali da zaustave vozila kod naplatnih kućica na ulaz na auto-put "9. januar".

Na dijelu kolovoza zadržao se led.

S obzirom na to da nije bilo uslova za vožnju, vozači su zaustavili automobile kod naplatnih kućica, piše "Srna".

Nevrijeme je zahvatilo i područja Prijedora i Kozarske Dubice, o čemu više možete pročitati klikom OVDJE i OVDJE.

U Banjaluci je duvao jači vjetar, a iznad grada su se bili nadvili tamni oblaci. Opširnije na linku u nastavku.

Тамни облаци над Бањалуком

Banja Luka

Crni oblaci se nadvili nad Banjaluku - FOTO, VIDEO

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nevrijeme

led

Autoput

autoput ”9. januar”

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