Led zaustavio saobraćaj na ulazu na auto-put ''9. januar''

Autor:ATV redakcija
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Područje Prnjavora zahvatilo je veliko nevrijeme, a zbog grada koji je padao vozači su morali da zaustave vozila kod naplatnih kućica na ulaz na auto-put "9. januar".
Na dijelu kolovoza zadržao se led.
S obzirom na to da nije bilo uslova za vožnju, vozači su zaustavili automobile kod naplatnih kućica, piše "Srna".
Nevrijeme je zahvatilo i područja Prijedora i Kozarske Dubice, o čemu više možete pročitati klikom OVDJE i OVDJE.
U Banjaluci je duvao jači vjetar, a iznad grada su se bili nadvili tamni oblaci. Opširnije na linku u nastavku.
Banja Luka
Crni oblaci se nadvili nad Banjaluku - FOTO, VIDEO
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