Dječak helikopterom prevezen iz Banjaluke u Beograd na liječenje

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske danas su uspješno izvršili vanredni medicinski transport 16-godišnjaka iz Banjaluke u Beograd, rečeno u MUP-u Srpske.

Dječak je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske prevezen na Institut za majku i dete u Beogradu.

Ovo je, kako se navodi, treći vazdušni medicinski transport maloljetnih pacijenata ove sedmice koji su zbog daljeg liječenja hitno helikopterom prevezeni iz Banjaluke u zdravstvene ustanove u Beogradu.

(Srna)