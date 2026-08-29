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Dječak helikopterom prevezen iz Banjaluke u Beograd na liječenje

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 12:59

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МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Foto: MUP Republike Srpske

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske danas su uspješno izvršili vanredni medicinski transport 16-godišnjaka iz Banjaluke u Beograd, rečeno u MUP-u Srpske.

Dječak je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske prevezen na Institut za majku i dete u Beogradu.

Ovo je, kako se navodi, treći vazdušni medicinski transport maloljetnih pacijenata ove sedmice koji su zbog daljeg liječenja hitno helikopterom prevezeni iz Banjaluke u zdravstvene ustanove u Beogradu.

(Srna)

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MUP Republike Srpske

Uprava za vazduhoplovstvo

Banjaluka

Beograd

Medicinski transport

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