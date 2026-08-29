Dječak helikopterom prevezen iz Banjaluke u Beograd na liječenje

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske danas su uspješno izvršili vanredni medicinski transport 16-godišnjaka iz Banjaluke u Beograd, rečeno u MUP-u Srpske.
Dječak je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske prevezen na Institut za majku i dete u Beogradu.
Ovo je, kako se navodi, treći vazdušni medicinski transport maloljetnih pacijenata ove sedmice koji su zbog daljeg liječenja hitno helikopterom prevezeni iz Banjaluke u zdravstvene ustanove u Beogradu.
(Srna)
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