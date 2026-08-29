Ponegdje moguć i led: Poznati meteorolog objavio svoju prognozu

Jutro ove subote donijelo je kratkotrajno osvježenje u pojedine dijelove Republike Srpske, ali i regiona, međutim sudeći prema najavama meteorologa nema značajnijeg pada temperatura.

Poznati meteorolog Marko Čubrilo na svom Fejsbuku objavio je prognozu za naredne dane u kojoj predviđa visoke temperature, ali sa druge strane i kratkotrajni led u nekim dijelovima.

"Danas vrlo toplo i suvo, a zbog velike količine saharskog pijeska će nebo biti zamućeno. Sutra već ujutro na zapadu regiona nestabilno uz grmljavinske pljuskove dok bi se nad ostalim dijelom regiona atmosfera destabilizovala u drugom dijelu dana kada su uz prolazno osvježenje mogući grmljavinski pljuskovi i lokalne nepogode sa gradom, velikom količinom kiše i olujnim vjetrom. Padavine će biti lokalne i zahvatiće relativno malu površinu", naveo je Čubrilo i dodao:

"Današnji maksimum najčešće od +34 do +42 stepena Celzijusa, sutra od +24 do +37 stepeni Celzijusa".

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Potom se osvrnuo i na prognozu za početak septembra.

"Početkom septembra ponovo vrlo toplo uz maksimume i do 36 stepeni Celzijusa, dok se oko 3. septembra očekuje malo izraženije, ali takođe prolazno osvježenje uz pljuskovite padavine", rekao je meteorolog.

Od 6. septembra, pa sve do oko 12. septembra ili malo duže, pretežno suvo i relativno toplo.

"Ne toliko toplo kao sada, ali, svakako, relativno toplo za septembar", istakao je.