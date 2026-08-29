Logo

Ponegdje moguć i led: Poznati meteorolog objavio svoju prognozu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

Stevan Lulić
29.08.2026 08:53

Komentari:

0
Град који се топи на зеленој трави, обасјан сунчевом свјетлошћу.
Foto: Dmitriй Zuev/Pexels

Jutro ove subote donijelo je kratkotrajno osvježenje u pojedine dijelove Republike Srpske, ali i regiona, međutim sudeći prema najavama meteorologa nema značajnijeg pada temperatura.

Poznati meteorolog Marko Čubrilo na svom Fejsbuku objavio je prognozu za naredne dane u kojoj predviđa visoke temperature, ali sa druge strane i kratkotrajni led u nekim dijelovima.

"Danas vrlo toplo i suvo, a zbog velike količine saharskog pijeska će nebo biti zamućeno. Sutra već ujutro na zapadu regiona nestabilno uz grmljavinske pljuskove dok bi se nad ostalim dijelom regiona atmosfera destabilizovala u drugom dijelu dana kada su uz prolazno osvježenje mogući grmljavinski pljuskovi i lokalne nepogode sa gradom, velikom količinom kiše i olujnim vjetrom. Padavine će biti lokalne i zahvatiće relativno malu površinu", naveo je Čubrilo i dodao:

"Današnji maksimum najčešće od +34 do +42 stepena Celzijusa, sutra od +24 do +37 stepeni Celzijusa".

Нафта

Svijet

Tramp: Sklopljen veliki sporazum - Amerika preuzima kontrolu nad petinom rezervi nafte Venecuele

Potom se osvrnuo i na prognozu za početak septembra.

"Početkom septembra ponovo vrlo toplo uz maksimume i do 36 stepeni Celzijusa, dok se oko 3. septembra očekuje malo izraženije, ali takođe prolazno osvježenje uz pljuskovite padavine", rekao je meteorolog.

Od 6. septembra, pa sve do oko 12. septembra ili malo duže, pretežno suvo i relativno toplo.

"Ne toliko toplo kao sada, ali, svakako, relativno toplo za septembar", istakao je.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme

Vremenska prognoza

Marko Čubrilo

led

led i grad

Komentari (0)

Više iz rubrike

Школске клупе у учионици.

Društvo

Poražavajući podatak: Skoro 2.000 učenika u Srpskoj na popravnom

7 h

0
mobilni telefon mobitel

Društvo

Upozorenje za građane: Ne unosite podatke, širi se SMS sa lažnim saobraćajnim kaznama

17 h

0
Данијела Николић

Društvo

Neobičan porođaj na putu za bolnicu: Novčana pomoć za Danijelu i bebu

18 h

0
Велика Госпојина православље икона

Društvo

Počinje Međugospojinski period: Vijekovima se poštuje jedan običaj u ovim danima

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

25

Nevrijeme sa krupnim ledom pričinilo štetu na području Knežice

15

21

Viber uveo velike promjene: Evo šta je sve novo u aplikaciji

15

08

Cvijanović: Siti smo lažne sarajevske pravde i jednako lažnih moralnih lekcija

14

55

Kako ublažiti glavobolju bez tablete?

14

48

Pokušali da mu ukradu pare i telefon: Pretukli ga kad je počeo da pruža otpor

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima