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Od domaćina oduzeta rakija, sada se prodaje za 2,40 KM po litri

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 09:31

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Одузета ракија
Foto: Carinska uprava Hrvatske

Carinska uprava Republike Hrvatske prodaje hiljade litara oduzetog alkohola na javnoj aukciji u Zagrebu. Početna cijena litre u rinfuzi iznosi 1,20 evra (manje 2,40 KM), odnosno 5.091 evro za cjelokupnu količinu.

Zainteresovani kupci pisane ponude mogu predati Područnoj carinskoj kancelariji Zagreb do 7. septembra. Prodaja se sprovodi po načelu “viđeno–kupljeno“, a kupac je oslobođen plaćanja PDV-a.

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Za učestvovanje na aukciji potrebno je uplatiti kauciju od 10 odsto početne cijene te priložiti propisanu dokumentaciju.

Kupac mora osigurati vlastitu ambalažu za pretakanje jer plastični kanisteri nisu dio ponude. Takođe, preuzima obavezu redestilacije alkohola, što će nadležna kancelarija kontrolisati putem mjesečnih izvještaja.

Učestale zapljene

Carinici od početka godine bilježe niz zapljena ilegalnog alkohola i opreme za proizvodnju, uz naplatu visokih sankcija neprijavljenim proizvođačima.

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Prošlog mjeseca na imanju na đakovačkom području otkriveno je 2.300 litara domaće rakije jačine 49 odsto bez akciznih markica Ministarstva finansija.

Vlasniku je naplaćeno 9.000 evra kazne uz prijetnju minimalne kazne od 22.800 evra, a Carina je zatražila oduzimanje kotlova i brisanje iz registra malih proizvođača.

Osječka Carina je u martu zaplijenila 4.600 litara rakije koja je ponuđena na aukciji po cijeni od jednog evra po litri. Istog mjeseca na prelazu Tovarnik oduzeto je 160 litara neprijavljene rakije, a krijumčaru je izrečena kazna od 9.900 evra, prenosi portal "Danica.hr".

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Tagovi :

rakija

aukcija

zapljena

Alkohol

Hrvatska

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