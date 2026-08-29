Zašto danas češće dolazi do razvoda? Ovo su glavni uzroci

Nekada se brak podrazumijevao kao nešto što treba sačuvati gotovo po svaku cijenu. Danas se mnogo češće čuje: „Ako nismo srećni, nema razloga da ostajemo zajedno.“

Zaista, razvodi su postali mnogo češći i društveno prihvatljiviji nego ranije. Ali šta se zapravo promijenilo? Da li ljudi danas zaista manje vole ili su samo manje spremni da trpe ono što su prethodne generacije često trpele?

Srbija Pijan grizao, čupao i tukao suprugu

Stručnjaci za partnerske odnose često ukazuju na to da razlog za razvod nije samo jedan veliki problem. Mnogo češće se brak godinama polako udaljava od onoga što je nekada bio.

1. Partneri prestaju da razgovaraju

Jedan od prvih problema često nastaje onda kada supružnici prestanu da razgovaraju o stvarima koje ih zaista muče.

Priča se o djeci, računima, poslu, kupovini i obavezama, ali sve manje o tome kako se osjećaju. Problemi se guraju pod tepih, dok se nezadovoljstvo vremenom gomila.

A ono što se mjesecima ili godinama prećutkuje obično ne nestane samo od sebe.

2. Brak postane samo još jedna obaveza

Posao, djeca, kuća, računi, obaveze i svakodnevna jurnjava lako učine da supružnici počnu da funkcionišu kao tim koji vodi domaćinstvo, a sve manje kao partneri.

Dan prođe, a da nisu imali ni pola sata samo za sebe. Vremenom mogu da se udalje, čak i kada između njih nema velikih svađa.

Zdravlje Slanina sapunjara - lijek za pluća ili mit

3. Očekivanja su mnogo veća

Danas od partnera često očekujemo mnogo više nego ranije. Želimo ljubav, razumijevanje, prijateljstvo, dobar seks, podršku, sigurnost, zajedničke interese i osjećaj da nas druga osoba stalno ispunjava.

To samo po sebi nije loše. Problem nastaje kada očekujemo da jedna osoba ispuni baš sve naše emocionalne potrebe.

Brak tada lako počinje da se posmatra kroz pitanje: „Da li dobijam dovoljno?“ umjesto: „Šta mi zajedno možemo da izgradimo?“

4. Ljudi danas imaju veću finansijsku samostalnost

Za mnoge žene posebno, ekonomska samostalnost promijenila je način na koji se gleda na brak. Ako odnos postane loš ili nasilan, izlazak iz njega više ne mora da znači potpunu egzistencijalnu zavisnost od partnera.

To je jedna od važnih društvenih promena koje su učinile razvod dostupnijim izborom nego što je bio prethodnim generacijama.

5. Društvene mreže stvaraju pogrešnu sliku

Na internetu svakodnevno gledamo tuđe savršene brakove, putovanja, poklone, romantične gestove i nasmijane fotografije.

Zanimljivosti Dnevni horoskop za 29. avgust: Šta nam zvijezde danas poručuju?

Lako je onda pomisliti da drugi imaju nešto što nama nedostaje.

Poređenje može da napravi dodatno nezadovoljstvo, posebno kada se zaboravi da se na društvenim mrežama uglavnom prikazuje ono što neko želi da drugi vide.

6. Prevara više nije nešto preko čega se mora preći

Nevjerstvo je postojalo i ranije, ali se danas mnogo češće smatra razlogom za prekid braka.

Ljudi imaju manje strpljenja za odnose u kojima se osjećaju prevareno, poniženo ili nepoštovano. A kada se povjerenje jednom ozbiljno naruši, nije ga lako povratiti.

7. Ljudi su spremniji da potraže pomoć – ali i da odu

Danas je normalnije govoriti o psihoterapiji, partnerskom savjetovanju i problemima u vezi. To nekim parovima može pomoći da poprave odnos prije nego što bude kasno.

Ali istovremeno, ljudi su postali spremniji da priznaju sebi da u nekom odnosu više ne žele da ostanu. I upravo tu možda leži najveća razlika između nekadašnjih i današnjih brakova. Nije nužno da ljudi danas manje vole. Možda samo drugačije gledaju na to šta brak treba da bude.

Region Od domaćina oduzeta rakija, sada se prodaje za 2,40 KM po litri

Ipak, važno je zapamtiti da nijedan brak nije bez problema. Svaka veza prolazi kroz periode kada je teško, kada nema romantike i kada se partneri međusobno nerviraju više nego inače.

Razlika je u tome da li oboje žele da rade na odnosu. Jer brak se najčešće ne raspadne zbog jedne svađe. Mnogo češće se raspada posle stotina malih razočaranja, neizgovorenih rečenica i osjećaja da su dvoje ljudi koji su nekada bili veoma bliski postali stranci koji samo žive pod istim krovom.

(Stil)