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Vujić: Srbija spremna da ispuni sve što bude tražila porodica generala Mladića

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 10:39

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Министар правде Србије Ненад Вујић изјавио је да је Србија спремна да хашком Механизму достави додатне гаранције како би одобрио да генерал Ратко Младић буде лијечен у Србији јер је његов живот у питању.
Foto: ATV

Srbija je spremna da ispuni sve što bude tražila porodica generala Ratka Mladića, rekao je u ministar pravde Srbije Nenad Vujić.

"Ono što smo dobili juče jeste kontakt osobe iz Mehanizma u Hagu za dalje informacije. Naša Ambasada u Hagu je u komunikaciji sa Mehanizmom u Hagu", rekao je Vujić.

Ističe da ni oni, ni porodica generala Mladića nemaju više informacija o tome kada se može očekivati preuzimanje tijela generala, niti koji su sljedeći koraci.

"Spremni smo da preuzmemo tijelo čim dobijemo informacije. Porodica o svemu odlučuje i pratićemo stav i želje porodice. Republika Srbija je spremna ispuniti sve ono što porodica bude tražila. Tako i što se tiče sahrane, sve ćemo učiniti da se sprovede dostojanstveno i u skladu sa željom porodice", naveo je Vujić.

Podsjetio je da su od polovine avgusta imali informacije od ljekara iz Mehanizma da se general Mladić nalazi u finalnoj fazi života.

"Procjena je bila dvije nedjelje. Mi smo na osnovu toga, a u dogovoru sa porodicom, pokrenuli proceduru za prijevremeno puštanje zbog humanitarnih razloga. Mendela pravila uključuju humano ponašanje i poštovanje ljudskog dostojanstva. Mi smo insistirali na humanitarnim principima cijelo vrijeme", jasan je Vujić, prenosi "RTRS".

Kaže da je predsjednica Suda tražila mišljenje nezavisnog eksperta.

"Palijativna njega uključuje prisustvo najbližih članove porodice. I nezavisni eksperti su rekli da je terapija nešto što ide, ali i da palijativna njega uključuje prisustvo porodice. Predsjednica suda je dugo čekala da stignu izvještaji. A mi smo ponovo poslali pismo, ali došlo je do informacije da je general preminuo", istakao je Vujić.

Kaže da su upozoravali da su posljednji dani u pitanju i da su se pozivali na medicinsku dokumentaciji.

"Bili smo nažalost u pravu. Sada tražimo da se u istragu uključi i pitanje protokola liječenja generala Mladića. Jer to je isto kao i protokoli SZO koji govore da se terapija ne prekida i da se nastavlja. A mi znamo da su prestali mu davati određene stvari i zato očekujemo odgovore", jasan je Vujić.

Podsjetio je da je Srbija dala sve garancije za prebacivanje generala na liječenje u Srbiju.

"Sve uslove smo bili spremni da prihvatimo", zaključio je Vujić.

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Tagovi :

Ratko Mladić

Nenad Vujić

Srbija

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