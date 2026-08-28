Migrant pokušao da izađe iz voza, pa zadobio teške povrede: Opekotine zahvatile 40 odsto tijela

Autor:ATV redakcija
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Dvadesetrogodišnji državljanin Pakistana zadobio je teške opekotine pošto ga je na željezničkoj stanici u Maloj Krsni zahvatio strujni luk dok je pokušavao da izađe iz vagona teretnog voza.
Sa njim su bila još dvojica državljana Pakistana, koji su nakon incidenta prevezeni u Prihvatni centar u Preševu, potvrdio je HIT radiju portparol Policijske uprave u Smederevu Saša Nikolić.
Hronika
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Incident se dogodio 26. avgusta, kada je na željezničku stanicu u Maloj Krsni pristigao teretni voz iz pravca Makedonije. Prema do sada dostupnim informacijama, trojica migranata nalazila su se u jednom od vagona, u kojem su se prethodno vozili.
Pretpostavlja se da su, nakon što je voz stao na stanici, pokušali da izađu iz vagona. Tom prilikom jedan od njih, 23-godišnji državljanin Pakistana, zadobio je teške povrede kada ga je zahvatio strujni luk.
Povrijeđenom je najprije ukazana ljekarska pomoć, nakon čega je transportovan u Beograd na dalje zbrinjavanje.
Prema nezvaničnim informacijama, zadobio je opekotine drugog stepena koje zahvataju oko 40 odsto tijela. Za sada nema zvaničnih informacija o njegovom trenutnom zdravstvenom stanju.
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Druga dvojica državljana Pakistana prevezena su u Prihvatni centar u Preševu.
Kako je Nikolić rekao, sva trojica imaju rješenja o napuštanju teritorije Srbije u roku od 30 dana.
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