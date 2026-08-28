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Jezive prijetnje medijima u Srbiji, VMA i aerodromu: ''Postavili smo bombe na pet mjesta''

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 19:51

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Језиве пријетње медијима у Србији, ВМА и аеродрому: ''Поставили смо бомбе на пет мјеста''
Foto: Tanjug/AP

Redakciji "Blica" stigla je prijetnja bombom preko zvanične imejl adrese redakcije. Prijetnja je odmah prijavljena policiji, nakon čega su pripadnici MUP-a izašli na teren.

U tekstu uz niz uvredljivih riječi i psovki i puno pravopisnih grešaka, navodi se da je postavljeno ukupno 5 bombi na 5 različitih adresa.

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Kako piše u prijetećem mejlu, osim u redakciju "Blica", bombe su postavljene i u redakcijama "Kurira" i "Informera", kao i na aerodromu "Nikola Tesla" i na Vojnomedicinskoj akademiji. U mejlu je bilo navedeno da su tajmeri navijeni na 18.15 časova.

Prijeteći mejl počinje sa: "Dobar dan, grade Beograde, mi smo Blokaderska Oružana Brigara". Nakon niza psovki i uvreda navode i: "Imamo naše spavačke ćelije i po onim strukturama u koje se najviše ponosite, u vojsci i muriji, i vi ne možete ni da pretpostavite koliko ti ljudi nama pomažu sa logistikom. Kao što su sada pomogli, sa dobavljanjem eksploziva i detonatora".

Navode da su postavili bombe na 5 mjesta u Beogradu.

"Plastični eksploziv, ukraden iz Vojske Srbije, sa tajmerom, podešenim da eksplodira u 18:15, danas u 18:15", piše u prijetećem mejlu.

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Kako navode, prva bomba negdje na Terminalu T2 na Aerodromu Nikola Tesla. Druga bomba na drugom spratu Vojnomedicinske akademije (VMA) u Crnotravskoj ulici, a preostale tri u tri redakcije - "Informer", "Kurir" i "Blic".

Svuda su, navode, postavili po "jednu lijepu bombu", sa po 2 kilograma C4 eksploziva svaku, i sa tajmerom podešenim za 18:15 na današnji dan.

Na kraju mejla navode: "Smrt ćacijima, smrt SNS kartelu, sloboda Srbiji".

Tužilaštvo uputilo MUP zahtjev da utvrdi IP adresu sa koje su poslate prijetnje bombama

Posebno odjeljenje za borbu protiv visokotehološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je, povodom poruke koja je danas upućena na više mejl adresa, u kojoj se prijeti aktiviranjem navodno postavljenih bombi u Beogradu, uputilo zahtjev Upravi za tehniku MUP RS da se hitno obrati kompaniji Gugl radi pribavljanja IP adrese korisnika naloga sa kojeg je upućena prijeteća poruka.

Zahtjev je dat u cilju identifikovanja lica i procesuiranja istog zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog djela Izazivanje panike i nereda, saopšteno je iz tog tužilaštva.

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Ovo nije prvi put da je Blicu stigla prijetnja bombom, slično se dogodilo i u martu ove godine.

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prijetnje

Prijetnja bombom

Srbija

Beograd

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