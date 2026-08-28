U toku protivdiverzioni pregledi na UKC-u Srpske

U toku su protivdiverzioni pregledi na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske nakon prijetnji bombama koje su danas stigle na mejlove MUP-a i više medija.

Na terenu je veliki broj policajaca koji pregledaju sobe i ostale prostorije.

Kako je potvrđeno za ATV, policijski službenici vrše standardnu proceduru pregleda soba s pacijentima, ali nije vršena evakuacija.

Hronika Jezivi mejlovi: Postavili smo bombe u Banjaluci, napićemo vam se krvi, četnici

Podsjećamo, Na mejlove institucija Republike Srpske i medija u poslijepodnevnim satima stigla je prijeteća poruka u kojoj se tvrdi da su na više lokacija u Banjaluci postavljene bombe.

U mejlu koji je, kako se tvrdi, poslala "Blokaderska osvetnička ćelija", uz vrijeđanje i psovke Srbima, navodi se da "su došli da se napiju krvi".

"Dobar dan Banja Luko, dobar dan četnička bagro, došli smo krvi da vam se napijemo. Mi smo Blokaderske Osvetničke Ćelije, i došli smo da vam donesemo makar mali dio patnje i bola koji je vaša genocidna država širila svuda, na kojem je i nastala", navodi se u mejlu.

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"Postavili smo nekoliko bombi, na nekoliko lokacija po vašoj ljubljenoj Banjaluci, da vam donesemo makar malo smrti i patnje koju širite svuda i stalno. Svaka bomba sadrži po 3 kilograma TATP, poznatijeg kao Satanina Mater. Ono što ćete zasluženo da osjetite. Dvije bombe smo postavili u UKC Republika Srpska na adresi Dvanaest beba bb. Jedna bomba ima tajmer za 18:00 a druga za 18:20. Jednu bombu u bolnici na adresi Zdrave Korde 1. Tajmer postavljen takođe za 18:00. Jednu bombu u kancelarijama Srpske Radikalne Stranke, na adresi Vidovdanska 53. Jednu bombu u Saborni Hram Hrista Spasitelja na Trgu Srpskih Vladara 3. I naravno, dvije bombe u leglo zla, u kancelarije Srpske Demokratske Stranke na adresi Jovana Dučića 23a", dodaje se u mejlu.