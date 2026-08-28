Požar na Trebeviću pod kontrolom, nema širenja vatre

Autor:ATV redakcija
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Požar na Trebeviću je pod punom kontrolom i nema širenja vatre izvan već opožarenog područja, izjavio je starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin.
Vukadin je rekao da su ekipe tokom cijelog dana na terenu i gase mjesta na kojima se pojavi dim, te da nisu napustili požarište.
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Napomenuo je da je požar juče u potpunosti ugašen, ali da se na ovakvom terenu vatra može zadržati dublje u stijenama i debelim panjevima, zbog čega se povremeno pojavljuje dim.
"To je takva planina i takav teren. Juče je to sve pogošeno, apsolutno. Ono ostane negdje malo dublje u tim stijenama i tome ne može niko ništa", rekao je Vukadin.
On je naglasio da je situacija pod kontrolom i da nema opasnosti od širenja požara, a gdje god se pojavi bude odmah ugašen.
Prema njegovim riječima, nije moguće sa potpunom sigurnošću utvrditi da li je riječ o ponovnom aktiviranju vatre ili tinjanju unutar već opožarenog područja, ali se pretpostavlja da dim dolazi od panjeva koji su ostali nakon požara.
Vukadin je dodao da se sutra očekuje i kiša, što bi dodatno trebalo da pomogne u konačnom gašenju požarišta.
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"Pod kontrolom je, punom, zasad. Naravno, noć ide, vjetrovi, mnogo je tu faktora, ali mislim da neće biti problema", rekao je Vukadin.
Na terenu su pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice, šumari i drugi angažovani.
(Srna)
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