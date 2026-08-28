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Požar na Trebeviću pod kontrolom, nema širenja vatre

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 18:52

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На дијелу Требевићу протекле ноћи се поново активирао пожар, а на терену су ватрогасци из Лукавице и Пала, те припадници Горске службе спасавања и радници Шумског газдинства.
Foto: Srna

Požar na Trebeviću je pod punom kontrolom i nema širenja vatre izvan već opožarenog područja, izjavio je starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin.

Vukadin je rekao da su ekipe tokom cijelog dana na terenu i gase mjesta na kojima se pojavi dim, te da nisu napustili požarište.

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Napomenuo je da je požar juče u potpunosti ugašen, ali da se na ovakvom terenu vatra može zadržati dublje u stijenama i debelim panjevima, zbog čega se povremeno pojavljuje dim.

"To je takva planina i takav teren. Juče je to sve pogošeno, apsolutno. Ono ostane negdje malo dublje u tim stijenama i tome ne može niko ništa", rekao je Vukadin.

On je naglasio da je situacija pod kontrolom i da nema opasnosti od širenja požara, a gdje god se pojavi bude odmah ugašen.

Prema njegovim riječima, nije moguće sa potpunom sigurnošću utvrditi da li je riječ o ponovnom aktiviranju vatre ili tinjanju unutar već opožarenog područja, ali se pretpostavlja da dim dolazi od panjeva koji su ostali nakon požara.

Vukadin je dodao da se sutra očekuje i kiša, što bi dodatno trebalo da pomogne u konačnom gašenju požarišta.

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"Pod kontrolom je, punom, zasad. Naravno, noć ide, vjetrovi, mnogo je tu faktora, ali mislim da neće biti problema", rekao je Vukadin.

Na terenu su pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice, šumari i drugi angažovani.

(Srna)

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Tagovi :

Trebević

požar

Istočno Sarajevo

Vatrogasci

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