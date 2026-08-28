Oglasio se Rijera dan nakon katastrofe: Kao u horor filmu

Crveno-bijeli su u revanšu protiv Viktorije Plzenj doživjeli pravi debakl i poraženi su sa čak 5:1, iako su u Beogradu slavili ubjedljivo sa 3:0.

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Poslije utakmice u Češkoj, trener Crvene zvezde Albert Rijera bio je vidno potresen, a španski stručnjak se sada oglasio i putem društvenih mreža. Njegova poruka pokazuje koliko ga je pogodio način na koji je njegov tim ispustio ogromnu prednost.

Rijera je preuzeo odgovornost, ali je istovremeno ukazao i na veliki broj spornih odluka tokom utakmice.

"Boli kao nikada do sada. Mnogo boli, ali ono što boli ujedno i uči. Prije svega, izvinjenje klubu i našim navijačima zbog propuštene prilike da se plasiramo u Ligu Evrope. Kao glavni trener, ja sam odgovoran za ono što se dešava na terenu i nema smisla pričati o drugim stvarima, igračima koji više nisu sa nama, pripremama za sezonu, organizaciji kluba... Samo se fokusirajmo na loptu", poručio je Rijera.

Međutim, španski trener nije mogao da prećuti ni dešavanja tokom samog susreta.

"Ali! Drugo, kada se u istoj utakmici dogodi da protivnik dobije tri penala, od kojih je jedan, u posljednjem minutu i za golmana protivničke ekipe, bio komičan, uz crveni karton i svaku odluku protiv nas... kao u horor filmu", dodao je on.

Rijera smatra da je teško zamisliti da se takav scenario ponovi.

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"Da odigramo još 100 puta i ovako nešto se više ne bi ponovilo. I na kraju, šta je urađeno, urađeno je... Sada gledamo naprijed, tražimo rješenja, a moja odgovornost je da se pobrinem da se ovakva situacija više ne ponovi!", istakao je.

Na kraju poruke, trener Zvezde najavio je konkretne poteze i promene.

"Da prepoznamo probleme, raščistimo stvari, donesemo odluke, neke i bolne, organizujemo se... za dobro. Daću i uradiću sve što je u mojim rukama, budite sigurni. Sezona nije gotova, očekuju nas liga, kup i Liga konferencija", rekao je.

Zvezda će tako pokušati da što prije ostavi plzenjsku katastrofu iza sebe. Ipak, poraz od 5:1 nakon beogradskih 3:0 ostavio je ogromnu mrlju, a Rijera je svojom porukom jasno stavio do znanja da je svjestan da će poslije ovakvog kraha biti potrebno mnogo toga promijeniti.

(Kurir)