Zeljković nakon žrijeba: Velika stvar za Banjaluku što ćemo ugostiti velikana

Atalanta u Banjaluci i Panatinaikos u Atini biće najveći evropski izazovi FK Borac, dok u Platonovoj ulici vjeruju da protiv preostalih rivala mogu ravnopravno da se bore za bodove i novi plasman u nokaut fazu.

Banjalučani će u ligaškoj fazi Konferencijske lige pred svojim navijačima ugostiti Atalantu, KuPS i Rigu, dok ih očekuju gostovanja Panatinaikosu, Hartsu i Mjalbyju.

Potpredsjednik FK Borac Bogoljub Zeljković nije krio zadovoljstvo ostvarenim rezultatom i ishodom današnjeg žrijeba, koji u Banjaluku dovodi jedno od najvećih imena u istoriji klupskog fudbala u Republici Srpskoj.

Istorijski uspjeh i najljepši poklon navijačima

Zeljković je istakao da je plasman u ligašku fazu evropskog takmičenja rezultat predanog rada igrača, stručnog štaba i svih u klubu. Posebnu vrijednost, kaže, ovaj uspjeh ima u godini u kojoj Borac obilježava veliki jubilej.

"Svakako da sam zadovoljan. Prije svega moram opet da čestitam igračima i stručnom štabu na ostvarivanju istorijskog uspjeha, a to je plasman u Ligu konferencije. Napravili smo već velike rezultate i našim navijačima za stoti rođendan poklonili najljepši poklon. Sama grupa sama po sebi je dobra, zanimljiva. Velika stvar za Borac, za Banjaluku, za Republiku Srpsku je da možemo da ugostimo velikana iz Italije Atalantu, i da igramo sa Panatinaikosom u Atini. Ostali protivnici, mislim da su po mjeri i kvalitetu sa našim Borcem i nadam se da imamo velike šanse da ostvarimo dobre rezultate“, kaže Zeljković za "BL portal".

Dolazak Atalante predstavljaće istinski fudbalski spektakl i jednu od najvećih utakmica odigranih na Gradskom stadionu. S druge strane, dueli sa KuPS-om, Rigom, Hartsom i Mjalbijem mogli bi direktno odlučivati o tome hoće li Borac drugu sezonu zaredom izboriti evropsko proljeće.

Borac se neće zadovoljiti samim učešćem

Iako je ulazak u ligašku fazu već istorijski rezultat, u Borcu ne žele da se zadovolje ulogom učesnika. Zeljković poručuje da će crveno-plavi u svaki meč ulaziti maksimalno angažovano, sa jasnom željom da osvoje bodove.

"Sam naziv kluba Borac nam ne daje za pravo nego da se borimo u svakoj utakmici i u svaku utakmicu ulazimo maksimalno posvećeni cilju, a to je da pokušamo ostvariti pobjedu. Tako ćemo i ići iz utakmice u utakmicu. Smatram da imamo kvalitetnu ekipu, kvalitetan stručni štab i da možemo da osvojimo dovoljan broj bodova, a da li će to biti dovoljno za prolaz dalje iz same grupe, to ćemo da vidimo. Ne zavisi sve od nas, zavisi svakako i od ostalih rezultata", kaže Zeljković.

Borac iz prethodnog evropskog nastupa već zna koliko svaki osvojeni bod može biti važan. U ligaškom formatu, u kojem se svih 36 klubova nalazi na zajedničkoj tabeli, prolaz često zavisi od gol-razlike i rezultata drugih utakmica.

Zbog toga u Platonovoj ulici ne žele unaprijed dijeliti rivale na one protiv kojih se može i ne može igrati. Atalanta i Panatinaikos jesu favoriti, ali će Borac svoju priliku tražiti u svakoj utakmici.

Evropa donosi sportski, finansijski i promotivni značaj

Plasman u ligašku fazu Konferencijske lige za Borac nema samo takmičarski značaj. Evropski nastupi donose dodatnu finansijsku stabilnost, povećavaju vrijednost igrača i omogućavaju da se ime kluba, Banjaluke i Republike Srpske pojavi na mnogo većoj fudbalskoj sceni.

"Sam ulazak u grupnu fazu Lige konferencije svakako će značiti puno – znači svakako da se za Borac čuje u Evropi, za dalji razvoj i afirmaciju samog kluba. Svakako očekujemo da će i s finansijske strane značajno da olakša samo funkcionisanje kluba. Takođe, mislim da je velika stvar i za Banjaluku i za Republiku Srpsku da je Borac u Evropi u grupnoj fazi i da možemo da prezentujemo i sam grad i našu republiku", kaže Zeljković za BL portal.

Borac je plasmanom u ligašku fazu napravio veliki korak, ali poruka rukovodstva kluba je da se ambicije ne završavaju samim ulaskom u takmičenje.

Dolazak Atalante biće nagrada navijačima i spektakl za cijelu Banjaluku, dok će utakmice sa ostalim rivalima pokazati koliko je Borac spreman da podigne ljestvicu i evropsko proljeće pretvori iz istorijskog izuzetka u novi standard kluba.