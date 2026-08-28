Austrija zabranjuje nošenje marame u školama za djevojčice mlađe od 14 godina

S početkom nove školske godine u Austriji na snagu stupaju nova pravila prema kojima će djevojčicama mlađim od 14 godina biti zabranjeno nošenje marama koje pokrivaju glavu u skladu s islamskom tradicijom.

Za ponovljeno kršenje zabrane predviđene su novčane kazne od 150 do 800 evra.

Nova pravila počeće se primjenjivati 7. septembra, kada školska godina počinje u Beču, Donjoj Austriji i Burgenlandu, prenosi austrijski "Standard".

Zabrana će se odnositi na djevojčice mlađe od 14 godina i primjenjivaće se i u javnim i u privatnim školama.

Predviđeni su određeni izuzeci koji se odnose na školske događaje i aktivnosti povezane sa školom koje se održavaju izvan školskih prostorija, kao i tokom školovanja kod kuće.

Ukoliko učenica dođe u školu s maramom, nastavnik će je prvo zamoliti da je skine. Ako to odbije učiniti, u slučaj se uključuje uprava škole koja će obaviti razgovor s djevojčicom i njenim roditeljima.

U slučaju ponovljenog kršenja pravila, škola će o tome morati obavijestiti regionalne prosvjetne vlasti, nakon čega može biti pokrenut postupak za izricanje administrativne kazne.

“Na kraju, moguće su kazne između 150 i 800 eura i one se mogu izricati više puta”, rekao je austrijski ministar prosvjete Kristof Viderker.

Nova pravila predviđaju i drugačiji pristup učenicima nakon suspenzije. Nakon četvorodnevne suspenzije djeca i mladi više neće jednostavno biti isključeni iz škole.

Umjesto toga, do deset sati sedmično sprovodiće učestvujući u psihosocijalnim programima ili projektima u školi ili izvan nje, s ciljem njihove reintegracije.