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Objavljena imena turista nestalih u Nepalu

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 13:13

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Војници помажу једној породици да изађе из хеликоптера након што су спасени из подручја погођеног бујичним поплавама у округу Нувакот у Непалу, у петак, 28. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Turistički odbor Nepala objavio je imena turista nestalih u bujičnim poplavama u toj zemlji. Među njima je i Enisa Leković iz Srbije.

Vodena bujica je u srijedu zahvatila teško pristupačno planinsko područje kojim prolaze brojni planinari i hodočasnici na putu koji povezuje Lasu na Tibetu sa glavnim gradom Nepala, Katmanduom.

Nepalska policija saopštila je da je broj žrtava porastao na 543, dok se više od 1.500 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Gotovo polovina njih su turisti.

Turistički odbor Nepala objavio je juče da su među nestalima državljani 33 zemlje – najviše ih je iz Indije, SAD, Malezije, Ukrajine i Australije.

Nakon toga objavljen je i spisak imena nestalih, a među njima je i Enisa Leković iz Srbije.

Početna analiza satelitskih snimaka kompanije „Planet labs“ pokazala je da je odron leda i stijena pokrenuo poplavu sa nanosima u rijeci Lende, oko 20 kilometara sjeveroistočno od graničnog prelaza Rasuvagadi između Nepala i Kine.

(RTS)

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Nepal

Bujica u Nepalu

Katastrofa u Nepalu

nestali turisti

Poplava

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