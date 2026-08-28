Objavljena imena turista nestalih u Nepalu

Turistički odbor Nepala objavio je imena turista nestalih u bujičnim poplavama u toj zemlji. Među njima je i Enisa Leković iz Srbije.

Vodena bujica je u srijedu zahvatila teško pristupačno planinsko područje kojim prolaze brojni planinari i hodočasnici na putu koji povezuje Lasu na Tibetu sa glavnim gradom Nepala, Katmanduom.

Nepalska policija saopštila je da je broj žrtava porastao na 543, dok se više od 1.500 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Gotovo polovina njih su turisti.

Turistički odbor Nepala objavio je juče da su među nestalima državljani 33 zemlje – najviše ih je iz Indije, SAD, Malezije, Ukrajine i Australije.

Nakon toga objavljen je i spisak imena nestalih, a među njima je i Enisa Leković iz Srbije.

Početna analiza satelitskih snimaka kompanije „Planet labs“ pokazala je da je odron leda i stijena pokrenuo poplavu sa nanosima u rijeci Lende, oko 20 kilometara sjeveroistočno od graničnog prelaza Rasuvagadi između Nepala i Kine.

(RTS)