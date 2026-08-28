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Pukla prirodna brana u Nepalu, jezero se prelijeva: Ljudi počeli bježati

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 08:39

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На фотографији коју је објавила кинеска новинска агенција Синхуа, снимак из дрона приказује поплављено подручје у Нувакоту у Непалу, у четвртак, 27. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/Sulav Shrestha/Xinhua via AP

Katastrofalne bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje uz granicu sa Tibetom odnijele su najmanje 469 života u Nepalu. Stotine ljudi i dalje se traže, a među nestalima je veliki broj stranih turista i hodočasnika.

Na tibetanskoj strani granice do sada su potvrđene najmanje tri žrtve, dok se 558 ljudi vodi kao nestalo, među njima 260 stranih državljana. Ukupno se na području Nepala i Tibeta više od 1.300 ljudi i dalje vodi kao nestalo.

Potraga se nastavlja u teško pristupačnim područjima, uz uništene ceste i mostove. Dodatnu opasnost predstavljaju jezera nastala iza nanosa blata i kamenja, čije bi pucanje moglo izazvati nove poplavne talase.

Katastrofu je izazvalo urušavanje stijenske podloge i dijela lednika visoko u Himalajima, nakon čega se ogromna masa vode, blata i stijena sjurila niz doline.

Na jednom od ugroženih područja sada je pukla i prirodna brana, a jezero je počelo da se prelijeva. Zbog opasnosti od novog poplavnog talasa, stanovništvo je počelo da napušta ugrožena područja.

Podsjećanja radi, katastrofalne bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom odnijele su najmanje 469 života u Nepalu. Stotine ljudi i dalje se traže, a među nestalima je veliki broj stranih turista i hodočasnika.

Na tibetanskoj strani granice dosad su potvrđene najmanje tri žrtve, dok se 558 ljudi vodi kao nestalo, među kojima je 260 stranih državljana. Ukupno se na području Nepala i Tibeta više od 1.300 ljudi i dalje vodi kao nestalo.

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Tagovi :

Nepal

Bujica u Nepalu

Katastrofa u Nepalu

Poplava

Nestali

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