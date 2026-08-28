Lavrov otkrio detalje o visokim posjetama Moskvi iz SAD i Vatikana

Autor:ATV redakcija
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Istovremene posjete Moskvi šefa CIA Džona Retklifa i šefa diplomatije Vatikana Pola Ričarda Galagera nisu ništa drugo do signal želje obje strane da dođu i razgovaraju, ocijenio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
„U oba slučaja radi se o njihovoj želji da dođu i razgovaraju“, rekao je on za ruske medije.
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Kako je dodao, ruska i američka služba rade u tišini.
„Nisam tamo bio. Kod nas, kao i svuda u svijetu, postoje pravila na osnovu kojih specijalne službe sarađuju međusobno. U tome nema ničega neobičnog. I nije ništa čudno što se taj rad odvija u tišini“, rekao je Lavrov.
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