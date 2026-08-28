Nepristupačan teren jedan od glavnih problema: Ovako izgleda borba sa vatrom oko Trebinja

U borbi sa požarima i vatrenom stihijom, vatrogascima često naviše muke zadaje nepristupačan teren. A kako izgleda borba na trebinjskom požarištima, pokazali su nam vatrogasaca iz DVD Lastve.

"Ovo je lokalitet Ruđin Do a ovi snimci su nastali noćas. Baš zato se za ove ljude kaže da su heroji. Požar kod Trebinja i dalje uništava sve pred sobom".

Ovako izgleda borba vatrogasaca iz Lastve sa vatrenom stihijom i nepristupačnim terenom. Ovo je lokalitet Ruđin Do a ovi snimci su nastali noćas. Baš zato se za ove ljude kaže da su heroji. Požar kod Trebinja i dalje uništava sve pred sobom. @AtvBanjaluka pic.twitter.com/THDBrO03JR — Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) August 28, 2026

O višednevnoj borbi sa vatrom oko Trebinja, oglasio se i komandira TVJ Trebinje Dejan Kašiković.

"Nema predaje, nema povlačenja. Iza svakog plamena stoji čovjek. Iza svakog čovjeka stoji tim. Zajedno čuvamo Trebinje", rekao je Kašiković.