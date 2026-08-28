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Kolaps u Banjaluci ovog jutra

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 08:33

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Бањалука саобраћај колапс гужва затворена саобраћајница кружни ток раскрсница
Foto: RTRS

Banjalučane i sve one, koji saobraćaju u gradu na Vrbasu, ovog jutra dočekao je kolaps.

Jedan od razloga je i zatvaranje jednog dijela kružnog toka u izgradnji kod Audi servisa. Zatvoren je dio prema Adi zbog radova.

Takođe, formirana je i velika kolona automobila na istočnom tranzitu od Starčevice do kružnog toka.

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Tagovi :

Banja Luka

saobraćaj

kolaps

gužve u Banjaluci

Vozači

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