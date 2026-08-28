Kolaps u Banjaluci ovog jutra

Autor:ATV redakcija
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Banjalučane i sve one, koji saobraćaju u gradu na Vrbasu, ovog jutra dočekao je kolaps.
Jedan od razloga je i zatvaranje jednog dijela kružnog toka u izgradnji kod Audi servisa. Zatvoren je dio prema Adi zbog radova.
Takođe, formirana je i velika kolona automobila na istočnom tranzitu od Starčevice do kružnog toka.
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