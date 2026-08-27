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Kampanja "Zaštitimo djecu u saobraćaju" u toku

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 14:01

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Саобраћај возила ауто вожња
Foto: ATV

Odjeljenje za saobraćaj i puteve Grada Banjaluka učestvuje u sprovođenju preventivne kampanje "Zaštitimo djecu u saobraćaju", koja će trajati do 30. septembra.

Realizatori projekta su naveli kako je cilj kampanje povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja sa naglaskom na vozače da poštuju saobraćajna pravila i saobraćajne propise, te na taj način zaštitimo najmlađe učesnike u saobraćaju.

Ova aktivnost je usmjerena, kao i svake godine do sada, na početak školske godine i povećanje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, sa posebnim osvrtom i pažnjom na djecu.

Kampanju sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, zajedno sa ostalim subjektima bezbjednosti saobraćaja, navode na sajtu Grada Banjaluka.

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Zaštitimo djecu u saobraćaju

Banja Luka

MUP Republike Srpske

saobraćaj

bezbjednost

Škola

učenici

prvačići

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