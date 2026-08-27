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Dodik: Krajem septembra predvodim delegaciju Srpske u Moskvi, sastaću se s Putinom

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 14:49

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Разговарао сам данас с амбасадором Руске Федерације у БиХ Игором Калабуховим о нашим међусобним односима и истакао сам да подржавамо Русију у напорима да одржи своје државне, националне вриједности. Сматрамо да Русија води праведан, одбрамбени рат и очигледно је да то није рат између Украјине и Русије, већ рат дијела Европске уније и Русије.
Foto: X/Milorad Dodik

Razgovarao sam danas s ambasadorom Ruske Federacije u BiH Igorom Kalabuhovim o našim međusobnim odnosima i istakao sam da podržavamo Rusiju u naporima da održi svoje državne, nacionalne vrijednosti, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Smatramo da Rusija vodi pravedan, odbrambeni rat i očigledno je da to nije rat između Ukrajine i Rusije, već rat dijela Evropske unije i Rusije. Vjerujemo da Rusija neće biti naivna kao onda što je bila naivna u procesu raspada Sovjetskog Saveza kada je dala Ukrajini prostore koji su tradicionalno pripadali Rusiji", naveo je Dodik.

Dodik i Kalabuhov su razgovarali o ekonomskim pitanjima i mogućnostima za unapređenje saradnje u otežanim okolnostima. Posebno je važno, kako navodi Dodik, uprkos postojećim izazovima, pronađu načini za očuvanje i jačanje ekonomskih veza i saradnje od obostranog interesa.

"Potvrdili smo da ću krajem septembra predvoditi delegaciju Republike Srpske koja će boraviti u Moskvi i sastati se sa predsjednikom Vladimirom Putinom i nastaviti razgovore koje smo imali u maju ove godine prilikom posjete Moskvi", zaključuje Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Igor Kalabuhov

Republika Srpska

Rusija

posjeta

Vladimir Putin

Komentari (14)

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