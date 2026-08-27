Dodik: Krajem septembra predvodim delegaciju Srpske u Moskvi, sastaću se s Putinom

Razgovarao sam danas s ambasadorom Ruske Federacije u BiH Igorom Kalabuhovim o našim međusobnim odnosima i istakao sam da podržavamo Rusiju u naporima da održi svoje državne, nacionalne vrijednosti, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Smatramo da Rusija vodi pravedan, odbrambeni rat i očigledno je da to nije rat između Ukrajine i Rusije, već rat dijela Evropske unije i Rusije. Vjerujemo da Rusija neće biti naivna kao onda što je bila naivna u procesu raspada Sovjetskog Saveza kada je dala Ukrajini prostore koji su tradicionalno pripadali Rusiji", naveo je Dodik.

Razgovarao sam danas s ambasadorom Ruske Federacije u BiH Igorom Kalabuhovim o našim međusobnim odnosima i istakao sam da podržavamo Rusiju u naporima da održi svoje državne, nacionalne vrijednosti. Smatramo da Rusija vodi pravedan, odbrambeni rat i očigledno je da to nije rat… pic.twitter.com/q1ZcrtbRoS — Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 27, 2026

Dodik i Kalabuhov su razgovarali o ekonomskim pitanjima i mogućnostima za unapređenje saradnje u otežanim okolnostima. Posebno je važno, kako navodi Dodik, uprkos postojećim izazovima, pronađu načini za očuvanje i jačanje ekonomskih veza i saradnje od obostranog interesa.

"Potvrdili smo da ću krajem septembra predvoditi delegaciju Republike Srpske koja će boraviti u Moskvi i sastati se sa predsjednikom Vladimirom Putinom i nastaviti razgovore koje smo imali u maju ove godine prilikom posjete Moskvi", zaključuje Dodik.