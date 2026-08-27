Lik i djelo generala Ratka Mladića ostaće zapisani u najsvjetlijim stranicama istorije oslobodilačkih ratova koje je vodio srpski narod i tu činjenicu niko nikada neće promijeniti, izjavio je predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin.

"General Ratko Mladić je heroj za srpski narod koji je spasio od pripremanog pogroma i nikakva presuda bilo kojeg suda ne može umanjiti ljubav i osjećanja koja srpski narod ima za svog generala", poručio je Župljanin.

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On je naveo da su Organizacija starješina Vojske Republike Srpske /VRS/, demobilisani borci VRS i sve srpske patriote sa bolom i tugom primili tužnu vijest da je u haškom kazamatu preminuo general Mladić.

"Zločinačka ruka bjelosvjetskih hohštaplera je na ovaj način krunisala svoj krvavi pir prema najčestitijim vođama srpskog naroda. Na taj način su povrijedili i oskrnavili sve ono što se u normalnom svijetu označava kao egzistencijalno ljudsko i humanitarno pitanje", naveo je Župljanin.

On je dodao da nema tog zakona, prava, norme, običaja i morala koji sprečavaju pružanje zdravstvene pomoći bolesnom i nemoćnom licu.

"Upravo je satanistički tribunal na čelu sa Gabrijelom Santanom pogazio sve ljudske i humanitarne norme i odbio pružanje odgovarajuće zdravstvene pomoći teško bolesnom generalu Mladiću na način što je odbila da ga pusti na liječenje u zemlju koja za to ispunjava sve uslove, a kako bi se čovjeku u fazi umiranja olakšalo da bezbolnije napusti ovaj svijet", naveo je Župljanin.

On smatra da je nedjelo koje su počinili, po svim humanitarnim i ljudskim standardima, zločin posebne vrste za koji će jednog dana sigurno odgovarati, ako ne pred ovozemaljskim zakonima, onda sigurno prema Božijoj pravdi.

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Župljanin je pozvao institucije Republike Srbije da organizuju dostojanstven ispraćaj generala Mladića u rajska naselja carstva nebeskog.

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini, izjavila je Srni državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Srbije Lidija Pavićević.

(Srna)