Logo

Župljanin: General Ratko Mladić je heroj za srpski narod

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 15:44

Komentari:

0
Жупљанин: Генерал Ратко Младић је херој за српски народ
Foto: ATV

Lik i djelo generala Ratka Mladića ostaće zapisani u najsvjetlijim stranicama istorije oslobodilačkih ratova koje je vodio srpski narod i tu činjenicu niko nikada neće promijeniti, izjavio je predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin.

"General Ratko Mladić je heroj za srpski narod koji je spasio od pripremanog pogroma i nikakva presuda bilo kojeg suda ne može umanjiti ljubav i osjećanja koja srpski narod ima za svog generala", poručio je Župljanin.

BORS

Republika Srpska

Gagić: General Mladić u najtežim vremenima stao na čelo Vojske Republike Srpske

On je naveo da su Organizacija starješina Vojske Republike Srpske /VRS/, demobilisani borci VRS i sve srpske patriote sa bolom i tugom primili tužnu vijest da je u haškom kazamatu preminuo general Mladić.

"Zločinačka ruka bjelosvjetskih hohštaplera je na ovaj način krunisala svoj krvavi pir prema najčestitijim vođama srpskog naroda. Na taj način su povrijedili i oskrnavili sve ono što se u normalnom svijetu označava kao egzistencijalno ljudsko i humanitarno pitanje", naveo je Župljanin.

On je dodao da nema tog zakona, prava, norme, običaja i morala koji sprečavaju pružanje zdravstvene pomoći bolesnom i nemoćnom licu.

"Upravo je satanistički tribunal na čelu sa Gabrijelom Santanom pogazio sve ljudske i humanitarne norme i odbio pružanje odgovarajuće zdravstvene pomoći teško bolesnom generalu Mladiću na način što je odbila da ga pusti na liječenje u zemlju koja za to ispunjava sve uslove, a kako bi se čovjeku u fazi umiranja olakšalo da bezbolnije napusti ovaj svijet", naveo je Župljanin.

On smatra da je nedjelo koje su počinili, po svim humanitarnim i ljudskim standardima, zločin posebne vrste za koji će jednog dana sigurno odgovarati, ako ne pred ovozemaljskim zakonima, onda sigurno prema Božijoj pravdi.

Ратко Младић

Društvo

Sveštenik Boris Topić za ATV: General se ispovjedio, pričestio i upokojio sa krstom u ruci

Župljanin je pozvao institucije Republike Srbije da organizuju dostojanstven ispraćaj generala Mladića u rajska naselja carstva nebeskog.

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini, izjavila je Srni državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Srbije Lidija Pavićević.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ratko Mladić

Umro Ratko Mladić

general Ratko Mladić

Slobodan Župljanin

Komentari (0)

Više iz rubrike

Fond PIO Republike Srpske

Republika Srpska

Jednokratnu pomoć dobila 295.642 penzionera

3 h

0
Гагић: Генерал Младић у најтежим временима стао на чело Војске Републике Српске

Republika Srpska

Gagić: General Mladić u najtežim vremenima stao na čelo Vojske Republike Srpske

3 h

0
Којић: Смрт генерала Младића велики губитак за српски народ

Republika Srpska

Kojić: Smrt generala Mladića veliki gubitak za srpski narod

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

49

Apel MUP-a građanima: Ne nasjedajte na prevaru, ako vas pozove 'ljekar', vi pozovite policiju

18

35

Šešelj otkrio anegdotu o Mladiću iz Haga koju će zauvijek pamtiti

18

34

Dijete iz UKC-a prevezeno helikopterom u KC Srbije

18

26

Cvijanović: General Mladić stao na čelo slavne VRS u najtežem periodu

18

23

Odgođen Svesrpski sabor kulturnog stvaralaštva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima