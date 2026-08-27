Gagić: General Mladić u najtežim vremenima stao na čelo Vojske Republike Srpske

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske /BORS/ Milovan Gagić izjavio je Srni da je general Ratko Mladić u najtežim vremenima stao na čelo Vojske Republike Srpske, svjestan odgovornosti koju je preuzeo, želeći da odbrani srpski narod.
"General Ratko Mladić je smogao snage da stane na čelo Vojske Republike Srpske, kao prvi među jednakima, svjestan da brani svoj narod. Staviti na svoja leđa taj krst i sa tim krstom danas otići pred Gospoda Boga, to je ono što je obilježilo njegov život", rekao je Gagić Srni.
Republika Srpska
Umro je Ratko Mladić
On je u ime BORS-a izrazio iskreno saučešće porodici generala Mladića, ističući da je riječ o čovjeku koji je u najtežem periodu stao uz narod i Republiku Srpsku.
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