Logo

Oglasio se Milorad Dodik

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 15:03

Komentari:

7
Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izrazio je saučešće povodom smrti generala VRS Ratka Mladića njegovoj porodici i svima koji su ga poštovali.

Dodik je poručio da sa ove pozicije znamo da je Mladić živio teško prethodnih godina i da je imao bolju medicinsku pomoć mogao je da živi i duže.

"To je urađeno od strane ovog Mehanizma jer nisu znali kako da se izvuku iz ove situacije, to je nehumano", rekao je Dodik.

Ратко Младић

Republika Srpska

Biografija generala Ratka Mladića

On se složio da je ovo vid ubistva imajući u vidu činjenicu da je sve ukazivalo na njegovo loše zdravstveno stanje, kao što je urađeno i u slučaju Slobodana Miloševića, a da su oni manje poznati, nekoliko dana prije smrti pušteni na slobodu.

"Bio sam svjedok njegove odbrane. I tada sam vidio njegovo časno držanje. Nas boli činjenica da neki Naser Orić hoda slobodno, a veći je krvnik u Srebrenici nego Ratko Mladić. Republika Srpska obzira na Sarajevo i pritiske sa zapada, ostaje posvećena", rekao je Dodik.

Ратко Младић

Republika Srpska

Ko je bio general Ratko Mladić?

General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je u 84. godini života.

Ratko Mladić je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 1992. do 1995. godine.

Za vrijeme rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini komandovao je nizom ključnih vojnih operacija.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Umro Ratko Mladić

Ratko Mladić

Komentari (7)

Više iz rubrike

Разговарао сам данас с амбасадором Руске Федерације у БиХ Игором Калабуховим о нашим међусобним односима и истакао сам да подржавамо Русију у напорима да одржи своје државне, националне вриједности. Сматрамо да Русија води праведан, одбрамбени рат и очигледно је да то није рат између Украјине и Русије, већ рат дијела Европске уније и Русије.

Republika Srpska

Dodik: Krajem septembra predvodim delegaciju Srpske u Moskvi, sastaću se s Putinom

4 h

14
Биографија генерала Ратка Младића

Republika Srpska

Biografija generala Ratka Mladića

4 h

0
Генерал Ратко Младић

Republika Srpska

Ko je bio general Ratko Mladić?

4 h

8
Умро је Ратко Младић

Republika Srpska

Umro je Ratko Mladić

4 h

37

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

49

Apel MUP-a građanima: Ne nasjedajte na prevaru, ako vas pozove 'ljekar', vi pozovite policiju

18

35

Šešelj otkrio anegdotu o Mladiću iz Haga koju će zauvijek pamtiti

18

34

Dijete iz UKC-a prevezeno helikopterom u KC Srbije

18

26

Cvijanović: General Mladić stao na čelo slavne VRS u najtežem periodu

18

23

Odgođen Svesrpski sabor kulturnog stvaralaštva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima