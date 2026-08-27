Oglasio se Milorad Dodik

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izrazio je saučešće povodom smrti generala VRS Ratka Mladića njegovoj porodici i svima koji su ga poštovali.

Dodik je poručio da sa ove pozicije znamo da je Mladić živio teško prethodnih godina i da je imao bolju medicinsku pomoć mogao je da živi i duže.

"To je urađeno od strane ovog Mehanizma jer nisu znali kako da se izvuku iz ove situacije, to je nehumano", rekao je Dodik.

Republika Srpska Biografija generala Ratka Mladića

On se složio da je ovo vid ubistva imajući u vidu činjenicu da je sve ukazivalo na njegovo loše zdravstveno stanje, kao što je urađeno i u slučaju Slobodana Miloševića, a da su oni manje poznati, nekoliko dana prije smrti pušteni na slobodu.

"Bio sam svjedok njegove odbrane. I tada sam vidio njegovo časno držanje. Nas boli činjenica da neki Naser Orić hoda slobodno, a veći je krvnik u Srebrenici nego Ratko Mladić. Republika Srpska obzira na Sarajevo i pritiske sa zapada, ostaje posvećena", rekao je Dodik.

Republika Srpska Ko je bio general Ratko Mladić?

General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je u 84. godini života.

Ratko Mladić je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 1992. do 1995. godine.

Za vrijeme rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini komandovao je nizom ključnih vojnih operacija.