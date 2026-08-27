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Kojić: Mladića nisu ubili, odveli su ga u vječnost

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 15:53

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Предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице
Foto: ATV

Branimir Kojić, predsjednik Organizacije zarobljenih i poginulih boraca, i nestalih civila Srebrenice, kaže za ATV da Međunarodni krivični sud u Hagu nije ubio Ratka Mladića, nego su ga odveli u vječnost i to će ih progoniti čitav život.

"Oni su ubice, ako nemate sluha za bolesnog čovjeka koji ne može nikome učiniti zlo, jasno pokazuje da su činili sve da ubiju generala Mladića. Nisu ga ubili, odveli su ga u vječnost i to će ih progoniti čitav život", rekao je Kojić.

Koji poručuje da je Hag pokazao da ne poštuje ljudska prava i da su antisrpski sud koji nema ni morala ni etike.

"Današnji dan je težak dan za srpski narod. Ono što je Međunarodni sud u Hagu uradio, nismo ni očekivali ništa bolje. Njihova želja je bila da ga dovedu tamo i da ga zatvore. Pokazali su da rat i dalje nije stao. Svi oni koji su umiješani u raspad bivše SFRJ, a formirali su taj sud, učinili su sve da što više Srba utamniče. Jedan od njih je najveći srpski sin u posljednjem vijeku, general Ratko Mladić Oni su ispunili svoj cilj, ali moraju da znaju da je general Mladić ušao u istoriju i vaskrsao. Moraju da znaju da svaki Srbin je danas tužan, ali i ponosan, jer imati takvog sina kao što je general Mladić ne mogu da se pohvale ni Holandija ni Britanija", rekao je Kojić.

On poručuje da srpski narod nikada neće moći da se zahvali Mladiću za ono što je uradio za njih.

Prvostepeno vijeće Haškog tribunala osudilo je Ratka Mladića 22. novembra 2017. godine za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, i izreklo mu kaznu doživotnog zatvora.Žalbeno vijeće Mehanizma potvrdilo je 8. juna 2021. godine njegove osuđujuće presude i kaznu.

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Ratko Mladić

Branimir Kojić

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