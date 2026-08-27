Selak za ATV: Institucije Srpske i Srbije su u komunikaciji u vezi sa transportom tijela generala Mladića

Smrt generala Mladića u haškom pritvoru je posljedica potpunog odsustva empatije i medicinske etike institucija u Hagu, rekao je za ATV Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

"Mi smo na to mjesecima i godinama upozoravali, na dramatično pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja i Republika Srpska i Srbija su bili pružiti sve potrebne garancije za njegovo liječenje u bolnicama ili u Srbiji ili Srpskoj", rekao je Selak.

Vlada Srpske je uputila i humanitarni apel za institucije u Hagu da se pruži adekvatno liječenje generalna Mladića, kaže Selak.

"Oni su na ovaj način preuzeli moralnu i pravnu odgovornost za ovakav ishod. Oni su ignorisali i mišljenje nezavisnih medicinskih eksperata koji su predlagali hitnu palijativnu njegu i dali preporuku da budu u porodičnom okruženju, ali nije bilo razumijevanja, što pokazuje da je tu bilo više politike nego prava", rekao je Selak.

Institucije Srpske i Srbije su u komunikaciji u vezi sa transportom tijela generala Mladića, rekao je Mladić.