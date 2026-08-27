Logo

Selak za ATV: Institucije Srpske i Srbije su u komunikaciji u vezi sa transportom tijela generala Mladića

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 16:36

Komentari:

1
Горан Селак на конференцији за новинаре у Згради Владе Републике Српске
Foto: Ustupljena fotografija

Smrt generala Mladića u haškom pritvoru je posljedica potpunog odsustva empatije i medicinske etike institucija u Hagu, rekao je za ATV Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

"Mi smo na to mjesecima i godinama upozoravali, na dramatično pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja i Republika Srpska i Srbija su bili pružiti sve potrebne garancije za njegovo liječenje u bolnicama ili u Srbiji ili Srpskoj", rekao je Selak.

Vlada Srpske je uputila i humanitarni apel za institucije u Hagu da se pruži adekvatno liječenje generalna Mladića, kaže Selak.

"Oni su na ovaj način preuzeli moralnu i pravnu odgovornost za ovakav ishod. Oni su ignorisali i mišljenje nezavisnih medicinskih eksperata koji su predlagali hitnu palijativnu njegu i dali preporuku da budu u porodičnom okruženju, ali nije bilo razumijevanja, što pokazuje da je tu bilo više politike nego prava", rekao je Selak.

Institucije Srpske i Srbije su u komunikaciji u vezi sa transportom tijela generala Mladića, rekao je Mladić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ratko Mladić

Goran Selak

Umro Ratko Mladić

Komentari (1)

Pročitajte više

"Ратко Младић ће бити сахрањен уз државне и војне почасти"

Srbija

"Ratko Mladić će biti sahranjen uz državne i vojne počasti"

2 h

0
Позив грађанима да вечерас прислуже свијеће за покој душе генерала Младића

Republika Srpska

Poziv građanima da večeras prisluže svijeće za pokoj duše generala Mladića

2 h

0
Генерал Ратко Младић

Republika Srpska

Sve je počelo 10. aprila: Kako generalu Mladiću nije dozvoljeno liječenje u Srbiji?

2 h

0
Шеховац: Младић је увијек ишао испред војске и чувао сваког цивила

Republika Srpska

Šehovac: Mladić je uvijek išao ispred vojske i čuvao svakog civila

2 h

0

Više iz rubrike

Позив грађанима да вечерас прислуже свијеће за покој душе генерала Младића

Republika Srpska

Poziv građanima da večeras prisluže svijeće za pokoj duše generala Mladića

2 h

0
Генерал Ратко Младић

Republika Srpska

Sve je počelo 10. aprila: Kako generalu Mladiću nije dozvoljeno liječenje u Srbiji?

2 h

0
Ратко Младић

Republika Srpska

Šef Mladićevog obezbjeđenja za ATV: General nije umro, ubijen je

2 h

0
Шеховац: Младић је увијек ишао испред војске и чувао сваког цивила

Republika Srpska

Šehovac: Mladić je uvijek išao ispred vojske i čuvao svakog civila

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

49

Apel MUP-a građanima: Ne nasjedajte na prevaru, ako vas pozove 'ljekar', vi pozovite policiju

18

35

Šešelj otkrio anegdotu o Mladiću iz Haga koju će zauvijek pamtiti

18

34

Dijete iz UKC-a prevezeno helikopterom u KC Srbije

18

26

Cvijanović: General Mladić stao na čelo slavne VRS u najtežem periodu

18

23

Odgođen Svesrpski sabor kulturnog stvaralaštva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima