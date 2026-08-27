Šehovac: Mladić je uvijek išao ispred vojske i čuvao svakog civila

“Mnogo nas je pogodila vijest da se naš general upokojio, upokojio se naš heraj, srpski general koji je bio dobar Srbin, general, roditelj, domaćin”, poručio je Šehovac .

Ratko Mladić nije zaslužio grdne epitete kaže sagovornik ATV, pogađala ga je smrt svakog pojedinca, a njegovo naređenje je uvijek bilo da se čuvaju civili.

Republika Srpska ''Ratko Mladić zaslužio mjesto među najvećim srpskim sinovima 20. i 21. vijeka''

Šehovac je tokom suđenja Mladiću bio svjedok odbrane, a tokom rata bio vojnik protivterorističke jedinice zaštitnog puka VRS.

“Bio je žestok u komandi, morali smo ga poštovati. Ali uvijek je branio svakog vojnika, smrt svakog vojnika mu je teško padala, a uvijek je njegovo naređenje bilo da je prioritet čuvanje svakog civila. Uvijek je išao ispred nas”, zaključio je Šehovac.