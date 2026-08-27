Šehovac: Mladić je uvijek išao ispred vojske i čuvao svakog civila

Autor:ATV redakcija
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Iskreno saučešće porodici Mladić u ime Srba Sarajevsko-romanijske regije uputio je predsjednik koordinacije boračkih organizacija ovog područj Goran Šehovac.
“Mnogo nas je pogodila vijest da se naš general upokojio, upokojio se naš heraj, srpski general koji je bio dobar Srbin, general, roditelj, domaćin”, poručio je Šehovac .
Ratko Mladić nije zaslužio grdne epitete kaže sagovornik ATV, pogađala ga je smrt svakog pojedinca, a njegovo naređenje je uvijek bilo da se čuvaju civili.
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''Ratko Mladić zaslužio mjesto među najvećim srpskim sinovima 20. i 21. vijeka''
Šehovac je tokom suđenja Mladiću bio svjedok odbrane, a tokom rata bio vojnik protivterorističke jedinice zaštitnog puka VRS.
“Bio je žestok u komandi, morali smo ga poštovati. Ali uvijek je branio svakog vojnika, smrt svakog vojnika mu je teško padala, a uvijek je njegovo naređenje bilo da je prioritet čuvanje svakog civila. Uvijek je išao ispred nas”, zaključio je Šehovac.
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