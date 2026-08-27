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Dodik: Laka ti zemlja, generale

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 17:12

Komentari:

5
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на форуму о геополитичкој ситуацији у Европи, Бањалука.
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

S tugom sam primio vijest o smrti generala Ratka Mladića, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

"Njegov odlazak mnogim ljudima u Republici Srpskoj vraća sjećanje na jedno teško i sudbinsko vrijeme, u kojem su se lomili istorija, sloboda i opstanak srpskog naroda. Zato emocija koju osjeća naš narod ostaje snažnija od svih pokušaja da se izbriše ono što ljudi nose u svom pamćenju".

U Republici Srpskoj je odnos prema generalu Mladiću pitanje duboko ličnog osjećaja mnogih porodica, boraca i vraćanje u vrijeme velikih iskušenja, stradanja i borbe srpskog naroda. Vremenu koje ostaje upisano u naše kolektivno pamćenje. Laka ti zemlja, generale., poručuje Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Ratko Mladić

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