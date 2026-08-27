UEFA sprema krivični postupak protiv Infantina

Otkriće o pripremi pravnih koraka sadržano je u sudskim dokumentima, u kojima Uefa od Fife i finansijskih institucija uključenih u čitavu operaciju u Sjedinjenim Američkim Državama zahtjeva dostavljanje dokumentacije u vezi sa ovim planom.

Iako se postupak trenutno priprema pred američkim sudovima, planirani krivični postupak bio bi pokrenut u Švajcarskoj, gdje se nalazi sjedište Fife.

Takav potez predstavlja značajnu eskalaciju sukoba Uefe sa Infantinom. Evropska fudbalska unija time bi pokušala da ode korak dalje od dosadašnjih nastojanja da predsjednika FIFA ukloni sa funkcije zbog plana da se dio Svjetskog prvenstva privatizuje.

U pravnom dokumentu u koji je "Skaj njuz" imao uvid navodi se da UEFA i druge zainteresovane strane pripremaju krivične prijave u Švajcarskoj protiv Infantina, a moguće i drugih zvaničnika i savetnika Fife.

- UEFA i druge zainteresovane strane pripremaju podnošenje krivičnih prijava u Švajcarskoj protiv Infantina i, moguće, drugih zvaničnika i savetnika FIFE zbog krivičnog lošeg upravljanja u skladu sa članom 158 švajcarskog krivičnog zakonika, kao i zbog drugih ili alternativnih krivičnih dela koja bi mogla da budu potvrđena daljim utvrđivanjem činjenica, a koja proizlaze iz tajnog strukturiranja, procene vrednosti, finansiranja i promocije transakcije koja je direktno i konkretno nanela štetu ugledu FIFE, njenom autoritetu u upravljanju i komercijalnim odnosima, na štetu Fife i njenih 211 članica, uključujući 55 nacionalnih saveza članica UEFE - navodi se.

UEFA je zahtjev podnijela Okružnom sudu Sjedinjenih Američkih Država za južni okrug Njujorka. Kao strane u postupku navedeni su banka "Džej Pi Morgan", planirani vodeći investitor "Trajv kepital", kao i njegov izvršni direktor Džošua Kušner, brat Džareda Kušnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trampa.

Evropska fudbalska unija nastoji da izvrši pritisak na FIFU i putem sudskih postupaka u Majamiju, gdje se nalazi pravni tim svjetske fudbalske organizacije, navodi "Skaj njuz".