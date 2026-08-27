Odgođen Svesrpski sabor kulturnog stvaralaštva

Svesrpski sabor kulturnog stvaralaštva, otadžbine i rasijanja, koji je trebalo da traje do nedjelje, 30. avgusta, odgođen je zbog smrti generala Ratka Mladića, odlučeno je na vanrednoj sjednici Organizacionog odbora ove manifestacije.

Članovi organizacionog odbora saglasili su se da nije vrijeme za pjesmu, već da će ovogodišnji jubilarni 20. Svesrpski sabor biti održan kada se za to steknu uslovi.

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U okviru ove manifestacije večeras je u porti Hrama Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama u Istočnoj Ilidži trebalo da bude održano guslarsko veče - Omaž "Srđanu Trifkoviću".

Sabor je otvoren 21. avgusta u Trnovu, a organizovan je pod pokroviteljstvom Opštinske uprave Istočna Ilidža i sponzorstvom Turističke organizacije grada Istočno Sarajevo.