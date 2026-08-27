Kum Ratka Mladića za ATV: Na drvetu se još može vidjeti njegovo ime

On je za naše selo i ovaj kraj ostavio nešto što nikada ne može umrijeti, rekao je za ATV Sekul Mandić, kum generala Ratka Mladića

"Ja sam mu zahvalan, moj otac ga je držao na rukama i bili su vjenčani kumovi i to je kumstvo 80 godina. Meni ga je žao", kaže Mandić.



On je za ATV ispričao da se ime Ratka Mladića, koji je odrastao u okolini Kalinovika, još može vidjeti na drvetu gdje ga je urezao prije više decenija.



"On je sa mojim rođakom čuvao ovce i imali torbe i oni su u bukve upisali imena Mladić Ratko i Mandić Šćepo i danas kada se očiste bukve, mogu se vidjeti ta imena", rekao je Mandić.

On je branio čitav srpski narod, kaže Sekul.

"On nije mrzio nikoga ni Hrvate ni Bošnjake, on je samo čuvao svoje jer je Srbin", kaže Mandić za ATV.

Podsjećamo, general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je danas u 84. godini života.