Logo

Banjaluka: Večeras pomen Mladiću u Hramu Hrista Spasitelja

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 18:18

Komentari:

0
Fotografija hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci
Foto: ATV

U Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci večeras će biti služen pomen generalu Ratku Mladiću nakon bdenija povodom praznika Uspenja Presvete Bogorodice.

Pomen će biti služen u 19.45 časova, a vjernici će moći da upale svijeće u kapeli u porti hrama.

Srbsko sabranje "Baštionik" pozvalo je građane i rodoljube da se dostojanstveno i saborno pomole za pokoj duše Ratka Mladića.

Мирослав Бојић

Gradovi i opštine

Bojić: Predložiću da nova ulica u centru Laktaša dobije naziv po generalu Mladiću

"Blago onom ko dovijeka živi, imao se rašta i roditi", navedeno je u saopštenju.

Ratni komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.

Хаг

Republika Srpska

Predsjednica Mehanizma u Hagu naložila istragu o smrti Ratka Mladića

General Mladić je od 2024. godine nalazio u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je posljednjih godinu i po dana bio vezan za krevet, a Mehanizam za krivične sudove u Hagu oglušio se o zahtjeve da iz humanih razloga bude pušten na liječenje u Srbiju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ratko Mladić

Umro Ratko Mladić

Banjaluka

Komentari (0)

Pročitajte više

Реакције грађана Српске о смрти Младића - ВИДЕО

Republika Srpska

Reakcije građana Srpske o smrti Mladića - VIDEO

1 h

0
Кум Ратка Младића за АТВ: На дрвету се још може видјети његово име

Republika Srpska

Kum Ratka Mladića za ATV: Na drvetu se još može vidjeti njegovo ime

1 h

0
Кнежевић: Слава је вјечна, а патња је кратка

Republika Srpska

Knežević: Slava je vječna, a patnja je kratka

1 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на форуму о геополитичкој ситуацији у Европи, Бањалука.

Republika Srpska

Dodik: Laka ti zemlja, generale

1 h

5

Više iz rubrike

Саобраћај возила ауто вожња

Banja Luka

Kampanja "Zaštitimo djecu u saobraćaju" u toku

4 h

0
Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.

Banja Luka

Golubović: Gradska uprava Banjaluka nabavila školske uniforme bez konsultacija

6 h

2
Минић и Голубовић полагање вијенаца Парк Петар Кочић

Banja Luka

Minić, Golubović i Romić položili vijenac na spomenik Petru Kočiću

7 h

0
одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић

Banja Luka

"2.200 beba najbolji rezultat politike Srpske, koji je promijenio ljudima život"

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

35

Šešelj otkrio anegdotu o Mladiću iz Haga koju će zauvijek pamtiti

18

34

Dijete iz UKC-a prevezeno helikopterom u KC Srbije

18

26

Cvijanović: General Mladić stao na čelo slavne VRS u najtežem periodu

18

23

Odgođen Svesrpski sabor kulturnog stvaralaštva

18

22

"Na dan smrti Mladića hoće da nas odvoje od matice i oduzmu nam prava koja nam pripadaju"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima