Banjaluka: Večeras pomen Mladiću u Hramu Hrista Spasitelja

Autor:ATV redakcija
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U Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci večeras će biti služen pomen generalu Ratku Mladiću nakon bdenija povodom praznika Uspenja Presvete Bogorodice.
Pomen će biti služen u 19.45 časova, a vjernici će moći da upale svijeće u kapeli u porti hrama.
Srbsko sabranje "Baštionik" pozvalo je građane i rodoljube da se dostojanstveno i saborno pomole za pokoj duše Ratka Mladića.
Gradovi i opštine
Bojić: Predložiću da nova ulica u centru Laktaša dobije naziv po generalu Mladiću
"Blago onom ko dovijeka živi, imao se rašta i roditi", navedeno je u saopštenju.
Ratni komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.
Republika Srpska
Predsjednica Mehanizma u Hagu naložila istragu o smrti Ratka Mladića
General Mladić je od 2024. godine nalazio u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je posljednjih godinu i po dana bio vezan za krevet, a Mehanizam za krivične sudove u Hagu oglušio se o zahtjeve da iz humanih razloga bude pušten na liječenje u Srbiju.
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