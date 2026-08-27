Banjaluka: Večeras pomen Mladiću u Hramu Hrista Spasitelja

U Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci večeras će biti služen pomen generalu Ratku Mladiću nakon bdenija povodom praznika Uspenja Presvete Bogorodice.

Pomen će biti služen u 19.45 časova, a vjernici će moći da upale svijeće u kapeli u porti hrama.

Srbsko sabranje "Baštionik" pozvalo je građane i rodoljube da se dostojanstveno i saborno pomole za pokoj duše Ratka Mladića.

Gradovi i opštine Bojić: Predložiću da nova ulica u centru Laktaša dobije naziv po generalu Mladiću

"Blago onom ko dovijeka živi, imao se rašta i roditi", navedeno je u saopštenju.

Ratni komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.

Republika Srpska Predsjednica Mehanizma u Hagu naložila istragu o smrti Ratka Mladića

General Mladić je od 2024. godine nalazio u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je posljednjih godinu i po dana bio vezan za krevet, a Mehanizam za krivične sudove u Hagu oglušio se o zahtjeve da iz humanih razloga bude pušten na liječenje u Srbiju.