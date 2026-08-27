Minić, Golubović i Romić položili vijenac na spomenik Petru Kočiću

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović i generalni sekretar predsjednika Republike Marko Romić u ime institucija Republike Srpske položili su vijenac kod spomenika Petru Kočiću u banjalučkom parku koji nosi naziv po ovom velikom srpskom piscu, pjesniku i narodnom tribunu.

Vijence su položili i predstavnici Generalnog konzulata Srbije u Banjaluci, Udruženja književnika Republike Srpske i predstavnici institucija kulture.

Svečano otvaranje manifestacije 61. "Kočićev zbor" biće upriličeno večeras u 20.00 časova u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, a centralni dio manifestacije biće održan u nedjelju, 30. avgusta, na zborištu u Stričićima.

Golubović Minić Romić ATV

Tokom četiri dana biće realizovani brojni književni, kulturno-umjetnički i tradicionalni sadržaji na više lokacija u Banjaluci, Stričićima, Gomionici, Jelićki i Beogradu.

Kultura Počinje "Kočićev zbor", otvaranju prisustvuju Minić i Golubović

Vlada Republike Srpske usvojila je program 61. "Kočićevog zbora" i obezbijedila sredstva za realizaciju manifestacije.

Veliki srpski pisac, pjesnik i narodni tribun Petar Kočić /1877-1916/ umro je 27. avgusta 1916. godine, prenosi Srna.