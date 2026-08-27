Sindikat vrtića: Grad ćuti, radnici čekaju poziv na pregovore

Predstavnici Sindikata Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje još uvijek čekaju poziv Grada Banjaluka na pregovor o većim platama i boljim uslovima i položaju zaposlenih.

Sindikat je spreman za razgovor, a čini se da Grad nije.

Koji su dalji koraci u realizaciji njihovih zahtjeva, za ATV je govorila Slađana Mišić, predstavnik Sindikata Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

„Za sada mi nismo dobili konkretan odgovor. Mi smo samo putem medija čuli nekakve odgovore, ali znate kako je period naših pregovora. Mi smo pregovore započeli, a zadatak i našeg poslodavca i našeg osnivača je da se uključe u naše pregovore i da nam odgovori. Dakle, samo je pitanje dana da nam se dogovori taj sastanak, a onda ćemo dalje izvještavati o čemu se na tom sastanku razgovaralo“, kazala je Mišićeva za ATV.

Slađana Mišić ATV

Riječ je o dodatnom povećanju plate jer u trenutku generalnog štrajka nije bilo dovoljno sredstava za traženih 20% za platu koja parira drugim budžetskim korisnicima i od koje može pristojno da se živi, kako navodi Mišićeva.

„U tom trenutku u toj teškoj situaciji kroz generalni štrajk, kada smo i ostvarili povećanje, najavili da ćemo se vratiti po dodatno povećanje. Ovo je izborna godina, ja je žargonski zovem i potrošačka godina. Mi radnici vidimo da za sve ima novca, a radnik je prioritet. Riječ je o nekim našim potrebama i smatramo da se kao takve trebaju razmotriti“, rekla je Mišićeva.

Kako ona navodi. Nije riječ o senzacionalizmu, već realnim pravima radnika, te boljim uslovima rada.

„Mislim da je to sasvim prirodno i mislim da se i o nekim drugim pozadinskim stvarima treba pričati, a to su pune grupe u Centru za predškolsko, to su nedovoljni kapaciteti, otežani uslovi rada i odgovornost, koja se ničim izmjeriti ne može“, rekla je Mišić.

Sve prethodno navedeno je, kako kaže predstavnica Sindikata, dovelo do kontinuirane potražnje prava radnika Centra za predškolsko.

„Kada tražite novac, svi vas vide, svi vas prozivaju, a kada se žalite na neke konkretne stvari, onda to nekako završi sa strane na marginama“, poručuje Mišićeva.

Februarsko povećanje

Podsjećanja radi, radnici Centra su dobili povećanje u februaru mjesecu od 20%, a sada potražuju dodatnih 10%.

„Novaca nikada dovoljno. Ja ne mogu da kažem značilo bi ili ne bi značilo. Zato što i jedan i drugi termin mogu imati svoju opravdanost. Kada govorite o procentima, jako je teško čovjeku predstaviti koja je to suma. 20 % nije malo, 10 % opet nekako optimalno za neko godišnje povećanje, ali se ovdje radi o našoj decenijskoj borbi“, rekla je Mišićeva.

Mišićeva navodi kako su radnici Centra za predškolsko obrazovanje deceniju i više na nanižim budžetskim platama i u rangu prosvjetnih radnika, od svojih zahtjeva ne mogu odustati.

„Borba je započeta što bi rekao gradonačelnik još kada je on došao, kada su potpisali kolektivni, kada su ostvarili nekih 50 maraka, a onda kasnije 100, ali to naravno bez obzira što to njih ljuti, za nas je bilo zanemarljivo“, rekla je Mišićeva.

Kada bi se njihovi zahtjevi realizovali u nekom razumnom periodu, kako navodi Mišić, to bi značilo osnovicu za početak građenja razlike između drugih visokostručnih sprema u odnosu na njih, koji imaju dodatnu odgovornost.

Stručno vijeće vaspitača

„Mi smo pokrenuli i druge neke paralelne aktivnosti za recimo akte o procjeni rizika rada, to je druga stvar i treća stvar je da mi danas imamo Stručnog vijeća vaspitača, a što je najveće radno tijelo naše ustanove, i imamo sastanak sindikalnog odbora gdje ćemo danas o ovom povećanju razgovarati da vidimo i osjetimo kako cjelokupni kolektiv diše i reaguje na ovu temu i nastavljamo dalje“, rekla je Mišićeva.

Rok za povećanje

S obzirom da se radi o periodu planiranja budžeta za 2027. godinu, a i sam rebalans bi bio odgovorna politika Grada, kako naglašava Mišićeva riječ je i o navedenom roku.

„Mi moramo biti u tom budžetu i vidljivi kroz taj iznos sredstava. Ja razumijem da smo mi velika ustanova, ali oni znaju da smo mi na velikom zadatku“, rekla je Mišićeva te dodala:

„Iskustvo mi kaže da kraj dana neće donijeti ništa specijalno, ali moja poruka je da se trebaju osluškivati svi zaposlene u ovom gradu te da je neophodno pokazati empatiju i odgovornost na najveći mogući način i posebno obratiti pažnju na one koji se bave našom budućnošću, a vi znate da su ti naše najmlađe generacije i u ovom trenutku predškolci, a sa kojima mi i radimo“, zaključila je Mišićeva.