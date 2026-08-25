Klizište u banjalučkom naselju Česma prijeti kućama: Mještani noći provode u strahu

Život na ivici, i to bukvalno. Mještani Ulice Zdravka Dejanovića u banjalučkom naselju Česma svakodnevno žive u strahu od klizišta koje prijeti njihovim kućama.

Noći provode budni, osluškujući svaki zvuk i pitajući se hoće li jutro dočekati mirno.

Boško Rajić je preživio rat, a kako nam je rekao, nada se da će preživjeti i mir. Izbjegao je u banjalučko naselje Česma, gdje je počeo život ispočetka. Sa svojih deset prstiju gradio je kuću i skućio se po drugi put. Danas stoji na pragu svog doma i gleda kako mu sve što je izgradio polako nestaje pred očima. Sve zbog klizišta koje je aktivirano.

„Ja sam čovjek koji ne treba da troši novac na adrenalinske sportove. Dovoljno je da se čuje poneki šum i krckanje, pa da se probudiš i pogledaš ima li još zemlje na vidiku ispod temelja”, rekao je mještanin Boško Rajić.

Nije Boško jedini koji strahuje. Strahuje i Dejan Marić. Klizište je svaki dan sve bliže njegovoj kući.

„Kako se nećemo plašiti, imamo malu djecu. Vidite koliko nam problema pravi svaka kiša i poplava”, izjavio je Dejan Marić.

Na pitanje gdje će ove zime ako se klizište proširi, Marić odgovara:

„Kuda? Nemamo gdje. Nas je stvarno dotjeralo do kraja... Evo vidite, klizište je došlo do majčinog prozora.”

Tražio je pomoć od Grada, ali ona nije stigla. Sve što je dobio bile su optužbe.

„Ružno je što gospoda iz Gradske uprave govore da je ovo napravljeno nelegalno. Svaka kuća u ovoj ulici ima građevinsku dozvolu”, dodao je Marić.

Prvi čovjek Banjaluke na pitanje ATV-a odgovara da je klizište veliki problem. Saniraće ga, ali priznaje da to ne mogu sami. Pomoć će tražiti od Vlade Srpske.

„Radimo projekat. Zahvata sve više kuća i postaje najalarmantnije klizište na teritoriji grada, koje će zahtijevati ogromna sredstva i specifičan način zaštite izgradnju potpornih zidova i svega što je potrebno. Međutim, tu nam je potrebna saradnja sa 'Vodama Srpske' i sa Vladom”, tvrdi gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

A predstavnici Vlade već su bili na terenu, priča Mićo Drobac, kome takođe prijeti klizište:

„Desilo se to da su se prvo pojavili predstavnici Vlade. Savjetnik premijera, glavni inspektor za vode i predstavnica 'Voda Srpske' oni su prepoznali problem.”

Na pitanje da li je gradonačelnik ikada dolazio, Drobac kratko odgovara:

„Ne.”

I dok su mještani Gradsku upravu godinama molili za sanaciju i pisali apele na koje niko nije odgovarao, nadležni su radili vrijedno, ali na estetici. Dok se grade rive, spomenici, dino-parkovi i slični projekti u milionskim iznosima, mještani Česme svaku noć se pitaju hoće li jutro dočekati živi.