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Cvijanović: Stigli smo gdje je nekad bilo nezamislivo

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 20:13

Komentari:

5
Српски члан Предсједништва, Жељка Цвијановић
Foto: ATV

Teško je sve važne spoljnopolitičke aktivnosti tokom mandata na izmaku sažeti u manje od jednog minuta, istakla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović u objavi video snimka na društvenim mrežama sa pregledom najvažnijih spoljnopolitičkih susreta tokom mandata.

- Uglavnom, stigli smo gdje je nekad bilo nezamislivo i borili se da istina stigne na sve strane svijeta - poručila je Cvijanovićeva u video rezimeu susreta među kojima su ruski predsjednik Vladimir Putin, izraelski premijer Benjanim Netanjahu, bivši mađarski premijer Viktor Orban, njeno obraćanje pred Savjetom bezbjednosti UN, kao i na drugim svjetskim forumima.

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Željka Cvijanović

Srpski član predsjedništva BiH

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