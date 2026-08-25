Cvijanović: Stigli smo gdje je nekad bilo nezamislivo

Autor:ATV redakcija
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Teško je sve važne spoljnopolitičke aktivnosti tokom mandata na izmaku sažeti u manje od jednog minuta, istakla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović u objavi video snimka na društvenim mrežama sa pregledom najvažnijih spoljnopolitičkih susreta tokom mandata.
- Uglavnom, stigli smo gdje je nekad bilo nezamislivo i borili se da istina stigne na sve strane svijeta - poručila je Cvijanovićeva u video rezimeu susreta među kojima su ruski predsjednik Vladimir Putin, izraelski premijer Benjanim Netanjahu, bivši mađarski premijer Viktor Orban, njeno obraćanje pred Savjetom bezbjednosti UN, kao i na drugim svjetskim forumima.
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