Logo

Bliži se prvo školsko zvono: Roditelji već računaju koliko novca bi trebalo da izdvoje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

Zorica Petković
25.08.2026 19:42

Komentari:

0
Сложени уџбеници на полицама у кеижари.
Foto: ATV

Bliži se prvo školsko zvono. Roditelji već računaju koliko novca bi trebalo da izdvoje za školski pribor, torbe, obuću i odjeću za đake.

Interesovanja ima, ali u knjižarama još uvijek nema većih kupovina. Trenutno su u pojedinim knjižarama akcije, pa svakako ne bi valjalo odugovlačiti sa nabavkom školske opreme.

Ostalo je još samo nekoliko dana do početka nastave, zbog čega vlada veliko uzbuđenje u porodici Ajder. Arijana kreće u treći, Leonardo u šesti razred, a njihov stariji brat je srednjoškolac. Spiskovi su spremni i već znaju šta sve moraju nabaviti za uspješan školski start.

„Kupiću sveske, olovke, školski pribor - tako te stvari za školu, i bilježnice”, rekao je Leonardo Ajder.

„Znam da treba da kupim velike sveske, blokove, tempere, kičice... Kupila sam ovo za likovno, a ranac već imam”, dodala je Arijana Ajder, potvrdivši sa osmijehom da se raduje novoj školskoj godini.

Majka Đurđica je već izračunala da bi za nabavku neophodnih stvari i pripremu troje đaka trebalo da izdvoji oko hiljadu i po maraka. Međutim, uprkos povećanim troškovima uoči početka školske godine, velika olakšica su joj besplatni udžbenici za njene osnovce.

„Ne možete spremiti školarca bez 500 maraka po đaku, čak i sa knjigama koje dobiju. Treba kupiti sveske, školski pribor, bojanke... Stvarno je velika stavka to što dobijaju knjige, to je velika pomoć za budžet”, kazala je majka Đurđica Ajder.

U knjižarama koje smo obišli naišli smo na cijene slične prošlošlogodišnjim. Valjalo bi zato, kažu trgovci, iskoristiti akcije i to što još nema gužve u radnjama.

„Sveske A5 formata mogu se naći po cijeni od 0,70 do 2,30 KM, a A4 od 2,10 do 3,10 KM. Rančeve imamo u rasponu od 40 do 147 KM, koliko košta ranac na točkiće. Prazne pernice su od 6 do 20, a pune od 14 do 20 KM. Naša preporuka je da roditelji dođu što prije, jer imamo i popuste na rančeve, pribor i pernice od 20 do 30 odsto”, rekla je Dijana Janković iz knjižare „Kultura” u Banjaluci.

Nova godina, Božić, Vaskrs, krsna slava i početak školske godine periodi su kada ćete sigurno isprazniti novčanike. Stoga bi se valjalo pripremiti na to i kupovati na vrijeme, poručuju iz Udruženja potrošača „Reakcija”.

„Takav smo narod da uvijek sve spremamo u zadnji čas. Tako ćemo i djecu za školu spremati u poslednjem momentu, što dovodi do nagle kupovine školskog pribora, patika i trenerki. Zakon tržišta je takav, a i trgovci kada imate naglo povećanje potražnje, sasvim prirodno dolazi i do poskupljenja proizvoda koji se traže”, upozorava predsjednik Upravnog odbora Udruženja potrošača „Reakcija” Dragan Jošić.

Najveće gužve u knjižarama tradicionalno se očekuju prvog dana septembra, kada će izbor biti sužen, a cijene ostaje da vidimo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

osnovna škola

Djeca

Knjige

Cijene

Komentari (0)

Pročitajte više

Ер трактор из Мостара помаже у гашењу пожара код Требиња.

Gradovi i opštine

'Er traktor' učestvuje u gašenju požara kod Trebinja

2 h

0
Крупни план Капитола САД са америчком заставом.

Svijet

Amerika ukida vize za oko 200.000 stranaca

2 h

0
Клизиште у Бањалучком насељу Чесма.

Banja Luka

Klizište u banjalučkom naselju Česma prijeti kućama: Mještani noći provode u strahu

2 h

0
Параглајдериста који грациозно једри са јарко црвеним падобраном на позадини плавог неба.

Region

Pao paraglajder u Crnoj Gori: Dvije osobe povrijeđene, od kojih jedna teže

3 h

0

Više iz rubrike

Новинарка Ивана Шимунџа

Društvo

Preminula novinarka Ivana Šimundža: Svijet bez nje od danas je mračnije mjesto

5 h

0
Саво Минић се састао са Љубишом Петровићем: Разговарали и са грађанима

Društvo

Savo Minić se sastao sa Ljubišom Petrovićem: Razgovarali i sa građanima

8 h

0
Управљач, или колоквијално волан фр. volant је дио управљачког система моторних возила. Управљачи се користе за управљање у модерним друмским возилима - аутомобилима, лаким и тешким камионима.

Društvo

U ovoj zemlji su vozači najagresivniji

8 h

0
Пензионери бање рехабилитација

Društvo

Poznato kada počinje isplata jednokratne pomoći penzionerima u Srpskoj

10 h

18

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

22

Savić: U petak sastanak u Vladi o problemu nedostatka mjesta u vrtiću "Čika Jova Zmaj"

22

10

Nazire se smirivanje tenzija: Cijene sirove nafte pale za više od tri odsto

21

59

U Grčkoj za nekoliko sati izbilo 40 požara

21

55

Dodik: Privatni sektor sve više nosi privredu Srpske, privrednici moraju imati sigurnost

21

43

Usred borbe sa požarima radnici trebinjskog Komunalnog preduzeća pomažu i životinjama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima