Bliži se prvo školsko zvono. Roditelji već računaju koliko novca bi trebalo da izdvoje za školski pribor, torbe, obuću i odjeću za đake.

Interesovanja ima, ali u knjižarama još uvijek nema većih kupovina. Trenutno su u pojedinim knjižarama akcije, pa svakako ne bi valjalo odugovlačiti sa nabavkom školske opreme.

Ostalo je još samo nekoliko dana do početka nastave, zbog čega vlada veliko uzbuđenje u porodici Ajder. Arijana kreće u treći, Leonardo u šesti razred, a njihov stariji brat je srednjoškolac. Spiskovi su spremni i već znaju šta sve moraju nabaviti za uspješan školski start.

„Kupiću sveske, olovke, školski pribor - tako te stvari za školu, i bilježnice”, rekao je Leonardo Ajder.

„Znam da treba da kupim velike sveske, blokove, tempere, kičice... Kupila sam ovo za likovno, a ranac već imam”, dodala je Arijana Ajder, potvrdivši sa osmijehom da se raduje novoj školskoj godini.

Majka Đurđica je već izračunala da bi za nabavku neophodnih stvari i pripremu troje đaka trebalo da izdvoji oko hiljadu i po maraka. Međutim, uprkos povećanim troškovima uoči početka školske godine, velika olakšica su joj besplatni udžbenici za njene osnovce.

„Ne možete spremiti školarca bez 500 maraka po đaku, čak i sa knjigama koje dobiju. Treba kupiti sveske, školski pribor, bojanke... Stvarno je velika stavka to što dobijaju knjige, to je velika pomoć za budžet”, kazala je majka Đurđica Ajder.

U knjižarama koje smo obišli naišli smo na cijene slične prošlošlogodišnjim. Valjalo bi zato, kažu trgovci, iskoristiti akcije i to što još nema gužve u radnjama.

„Sveske A5 formata mogu se naći po cijeni od 0,70 do 2,30 KM, a A4 od 2,10 do 3,10 KM. Rančeve imamo u rasponu od 40 do 147 KM, koliko košta ranac na točkiće. Prazne pernice su od 6 do 20, a pune od 14 do 20 KM. Naša preporuka je da roditelji dođu što prije, jer imamo i popuste na rančeve, pribor i pernice od 20 do 30 odsto”, rekla je Dijana Janković iz knjižare „Kultura” u Banjaluci.

Nova godina, Božić, Vaskrs, krsna slava i početak školske godine periodi su kada ćete sigurno isprazniti novčanike. Stoga bi se valjalo pripremiti na to i kupovati na vrijeme, poručuju iz Udruženja potrošača „Reakcija”.

„Takav smo narod da uvijek sve spremamo u zadnji čas. Tako ćemo i djecu za školu spremati u poslednjem momentu, što dovodi do nagle kupovine školskog pribora, patika i trenerki. Zakon tržišta je takav, a i trgovci kada imate naglo povećanje potražnje, sasvim prirodno dolazi i do poskupljenja proizvoda koji se traže”, upozorava predsjednik Upravnog odbora Udruženja potrošača „Reakcija” Dragan Jošić.

Najveće gužve u knjižarama tradicionalno se očekuju prvog dana septembra, kada će izbor biti sužen, a cijene ostaje da vidimo.