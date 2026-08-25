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Pao paraglajder u Crnoj Gori: Dvije osobe povrijeđene, od kojih jedna teže

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 19:22

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Параглајдериста који грациозно једри са јарко црвеним падобраном на позадини плавог неба.
Foto: Engin Akyurt/Pexels

Jedna osoba teško je povrijeđena prilikom pada paraglajdera na Brajićima, a druga je zadobila lakše povrede.

Načelnik Službe zaštite i spasavanja Podgorice Miloš Ćećanović rekao je da su njihovi pripadnici učestvovali u spasavanju povrijeđenih.

Dodao je da su povrijeđeni prevezeni u Klinički centar, javila je Radio-televizija Crne Gore.

(Srna)

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Crna Gora

Paraglajder

povrijeđeni

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