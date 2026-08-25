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Gost u apartmanu tražio čiste peškire: Odgovor vlasnika ga šokirao

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ATV redakcija
25.08.2026 19:09

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Пешкир је комад тканине који упија воду и служи за сушење тијела, лица или руку.
Foto: pexels/Dom J

Prepiska gosta i iznajmljivača apartmana na hrvatskoj obali izazvala je raspravu na Reditu, nakon što je gost tokom petodnevnog boravka zatražio nove peškire.

Gost je iznajmljivača pitao može li dobiti čiste peškire, na šta je dobio kratak odgovor: 'Nema peškira, osušite ove koje imate'. Objava prepiske brzo je privukla pažnju korisnika društvenih mreža.

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Autor objave naknadno je pojasnio da u apartmanu nije bilo veš mašine te da su za pet noćenja dobili dva srednja i jedan mali peškir, kao i po jedan mali peškir za ruke i noge.

Slučaj je pokrenuo raspravu o tome šta gosti mogu očekivati od privatnog smještaja. Dok su pojedini korisnici smatrali da je sasvim opravdano tražiti čiste peškire nakon nekoliko dana boravka, drugi su isticali da privatni apartman nije hotel i da gosti ne mogu očekivati istu vrstu usluge.

"Osnovna higijena je tražiti čiste peškire", napisao je jedan od komentatora, dok je drugi poručio da se u apartmanima ne podrazumijeva svakodnevna zamjena peškira. U raspravu su se uključili i iznajmljivači koji su navodili vlastita iskustva i različite prakse kada je riječ o broju i učestalosti mijenjanja peškira.

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Dio komentatora problem je povezao i s visokim cijenama privatnog smještaja na hrvatskoj obali. Kako su naveli, očekivanja gostiju rastu zajedno s cijenama, pa smatraju da bi za veće iznose trebalo biti osigurano i više standarda.

(RadioSarajevo)

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Hrvatska

smještaj

Peškiri

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